Horror en Córdoba: asesinaron a Roberto, un perro de 16 años, y todo el pueblo de La Calera pide justicia
Si bien era callejero, Roberto -un perro que no veía bien y caminaba lento- había sido acogido por una vecina que lo dejaba dormir en el patio de su comercio.
Un profundo dolor e indignación sacuden a la localidad cordobesa de La Calera tras el asesinato de Roberto, un perro comunitario de 16 años muy querido en la zona. Este martes, comerciantes y proteccionistas marcharon por el centro de la ciudad para pedir justicia y reclamar que se investiguen las circunstancias en las que fue asesinado el animal, quien formaba parte del paisaje cotidiano del barrio desde hacía años.
Horror en Córdoba: asesinaron a un perro de 16 años y todo el pueblo de La Calera pide justicia
Roberto solía permanecer en el sector de las Cinco Esquinas, sobre la diagonal Yrigoyen, donde era asistido con agua, comida y afecto por quienes circulaban a diario por el lugar. Debido a su edad avanzada, presentaba serias dificultades motrices y prácticamente había perdido la visión.
Quien más velaba por su bienestar era Cristina, dueña de un local de lencería de la zona. Además de cuidarlo durante el día, la comerciante lo resguardaba todas las noches en el patio de su negocio para protegerlo de los riesgos de la vía pública.
Sin embargo, el pasado 20 de noviembre por la noche se produjo el ataque fatal. Según consta en la denuncia radicada, desconocidos ingresaron al terreno y agredieron al perro; a la mañana siguiente, la mujer lo encontró muerto dentro de un pozo negro que había sido cubierto con escombros.
De acuerdo con la presentación judicial, no se registraron robos ni faltantes de mercadería o pertenencias en el comercio, lo que refuerza la hipótesis de que el ingreso tuvo como único objetivo atacar al animal. Además, el expediente suma antecedentes sobre otros hechos de maltrato previos que habría padecido Roberto.
El reclamo de justicia por Roberto, el perro cruelmente asesinado en Córdoba
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