Un profundo dolor e indignación sacuden a la localidad cordobesa de La Calera tras el asesinato de Roberto, un perro comunitario de 16 años muy querido en la zona. Este martes, comerciantes y proteccionistas marcharon por el centro de la ciudad para pedir justicia y reclamar que se investiguen las circunstancias en las que fue asesinado el animal, quien formaba parte del paisaje cotidiano del barrio desde hacía años.