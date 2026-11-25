El entrenador de rugby que atacó a un médico en una pizzería de Córdoba pidió perdón por la agresión
Martín Roberto Díaz lleva dos semanas detenido a raíz del ataque y, mientras avanza la Justicia de Córdoba, tuvo tiempo de recapacitar sobre sus acciones.
El entrenador de rugby Martín Roberto Díaz declaró este miércoles ante la Justicia de Córdoba por el ataque a golpes contra un médico que supuestamente miró de manera "libidinosa" a su mujer cuando estaban en una pizzería del barrio Docta.
Díaz, de 47 años, es un exgerente de distrito del laboratorio AstraZeneca cuyo amor por el rugby lo llevó a dar clases en el Club Universitario de Córdoba. Esto es, hasta que el episodio del 6 de noviembre provocó su detención, que se concretó el 11.
Este miércoles el profesor de rugby declaró durante cuatro horas ante la fiscal de Instrucción Paula Bruera y se mostró arrepentido golpear al médico Mauro Sampietro, a quien le rompió varias partes de la zona facial del cráneo.
Sampietro sufrió una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento, así como otras lesiones faciales y una fractura de tabique, según datos oficiales.
La magnitud de las heridas le valieron a Díaz la imputación por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.
Durante su declaración Díaz se hizo cargo de lo ocurrido en noviembre de este año, pero rechazó haber sido el protagonista de un hecho similar en 2024, cuando supuestamente agredió a un adolescente de 18 años provocándole lesiones faciales graves.
La fiscal resolvió que continúe detenido en el Establecimiento Penitenciario N°9 (UCA), en parte por la reiteración de la conducta violenta aunque Díaz afirmó que discutió con el adolescente pero no le pegó.
Díaz y su abogado, Juan Pablo Bastos, presentaron la posibilidad de un pedido público de disculpas y de un resarcimiento económico para la víctima de 2026, pero también para la de 2024, según informó el canal El Doce, de Córdoba, aún teniendo en cuenta que el entrenador de rugby afirmó que su pelea con el adolescente fue de palabra.
Por el momento la única repercusión de la detención de Díaz fue su suspensión como socio en el Club Universitario de Córdoba, donde además lo apartaron de todas las actividades en las que estaba involucrado.
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