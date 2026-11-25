Durante su declaración Díaz se hizo cargo de lo ocurrido en noviembre de este año, pero rechazó haber sido el protagonista de un hecho similar en 2024, cuando supuestamente agredió a un adolescente de 18 años provocándole lesiones faciales graves.

La fiscal resolvió que continúe detenido en el Establecimiento Penitenciario N°9 (UCA), en parte por la reiteración de la conducta violenta aunque Díaz afirmó que discutió con el adolescente pero no le pegó.

Díaz y su abogado, Juan Pablo Bastos, presentaron la posibilidad de un pedido público de disculpas y de un resarcimiento económico para la víctima de 2026, pero también para la de 2024, según informó el canal El Doce, de Córdoba, aún teniendo en cuenta que el entrenador de rugby afirmó que su pelea con el adolescente fue de palabra.

Por el momento la única repercusión de la detención de Díaz fue su suspensión como socio en el Club Universitario de Córdoba, donde además lo apartaron de todas las actividades en las que estaba involucrado.