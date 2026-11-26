Córdoba: desplazaron a encargados de dos registros automotores y buscan recuperar 337 millones de pesos
Se trata de dos registros automotores ubicados en Villa Carlos Paz y la Ciudad de Córdoba. El Estado busca recuperar los fondos desviados.
El ministerio de Justicia de la Nación desplazó este jueves dos encargados de registros automotores de la provincia de Córdoba a quienes acusa de no haber depositar remanentes de recaudación que pertenecían al Estado nacional. Así quedó plasmado en las Resoluciones 568/2026 y 570/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. La cartera que conduce Mahiques estimó un perjuicio fiscal actualizado de más de 337 millones de pesos y ordenaron iniciar gestiones para recuperar esos fondos.
Las decisiones alcanzaron a Roberto Francisco Longo, titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Villa Carlos Paz N°1, y a María Claudia Luraschi, responsable del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Córdoba N°21.
Según informaron las autoridades, ambos casos habían sido objeto de sumarios administrativos y derivaron en denuncias penales que se tramitan en la Justicia Federal de Córdoba.
En el primero de estos casos se acusa a Longo de no haber depositado en tiempo y forma los remanentes de recaudación de siete períodos entre julio de 2024 y mayo de 2025. El capital inicialmente calculado por la instrucción sumó 133.416.890,24 pesos.
No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó ese monto a 205.030.505,34 pesos al 25 de septiembre de 2026, cifra que calificó como de “relevante significación económica”. Asimismo, se dispuso que las áreas del Ministerio de Justicia impulsen las acciones administrativas o judiciales necesarias para procurar su recupero, con los intereses que correspondan. La investigación sobre Longo se originó por irregularidades en el Registro de Villa Carlos Paz N°1, donde se detectaron faltantes en las liquidaciones de emolumentos de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2024, además de enero y mayo de 2025.
En tanto a Luraschi, encargada titular del Registro Automotor de Córdoba N° 21 se la acusa de no haber depositado fondos correspondientes a julio y agosto de 2024, además del período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero de 2025.
El capital atribuido inicialmente ascendía a 79.888.659,50 pesos. Tras la actualización de la SIGEN, el perjuicio fiscal fue establecido en 132.309.057,05 pesos al 29 de septiembre de 2026, también bajo la calificación de relevante significación económica.
A diferencia del otro sumario en la que Longo nunca se presentó a declarar, Luraschi sí lo hizo y presentó un descargo, incorporó documentación y cuestionó la prueba reunida. Según se detalla en el documento, sostuvo que la falta de depósitos no estuvo relacionada con una maniobra de apropiación o desvío de dinero, sino a una situación de desfinanciamiento del registro.
En línea con esto, la encargada afirmó que utilizó los fondos para cubrir “sueldos, cargas sociales, alquiler, servicios, mantenimiento e insumos indispensables” con el fin de sostener la atención de la oficina, sin obtener un beneficio personal.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó ese argumento, tras remarcar que los fondos recaudados por aranceles registrales pertenecen al Estado desde el momento de su percepción y que los problemas operativos no habilitan su utilización para otros fines.
Resolución 568/2026:
Resolución 570/2026:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario