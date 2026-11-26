En tanto a Luraschi, encargada titular del Registro Automotor de Córdoba N° 21 se la acusa de no haber depositado fondos correspondientes a julio y agosto de 2024, además del período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero de 2025.

El capital atribuido inicialmente ascendía a 79.888.659,50 pesos. Tras la actualización de la SIGEN, el perjuicio fiscal fue establecido en 132.309.057,05 pesos al 29 de septiembre de 2026, también bajo la calificación de relevante significación económica.

A diferencia del otro sumario en la que Longo nunca se presentó a declarar, Luraschi sí lo hizo y presentó un descargo, incorporó documentación y cuestionó la prueba reunida. Según se detalla en el documento, sostuvo que la falta de depósitos no estuvo relacionada con una maniobra de apropiación o desvío de dinero, sino a una situación de desfinanciamiento del registro.

En línea con esto, la encargada afirmó que utilizó los fondos para cubrir “sueldos, cargas sociales, alquiler, servicios, mantenimiento e insumos indispensables” con el fin de sostener la atención de la oficina, sin obtener un beneficio personal.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó ese argumento, tras remarcar que los fondos recaudados por aranceles registrales pertenecen al Estado desde el momento de su percepción y que los problemas operativos no habilitan su utilización para otros fines.

Resolución 568/2026:

Resolución 570/2026: