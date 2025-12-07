El Ministerio de Salud detectó un caso de sarampión en Entre Ríos y activó una alerta nacional

Reunión de especialistas y próximos pasos

En este contexto, la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión se reunió este sábado para evaluar la situación y coordinar los próximos pasos del protocolo nacional.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó la importancia de la rapidez en la respuesta sanitaria y la búsqueda del nexo epidemiológico. “Desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia de posibles síntomas en los contactos estrechos”, afirmó. Además, adelantó que el equipo de Vigilancia reforzará el lunes la investigación epidemiológica, evaluará nuevas tomas de muestra y continuará con las acciones de bloqueo para evitar la propagación del virus.