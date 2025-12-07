Feriados: cuándo será el primer fin de semana XXL del 2026
En varios países, esta fecha se transforma en el puntapié del primer feriado copado del año, abriendo un fin de semana largo ideal para cortar la rutina.
El Carnaval es una de las celebraciones más esperadas del año gracias a sus desfiles, disfraces llamativos y el clima festivo que llena las calles de color. Para millones de personas, no solo simboliza el inicio de una temporada de alegría, sino que además habilita el primer feriado extendido del calendario, ideal para planear una escapada.
En Argentina, donde estas jornadas son feriados nacionales inamovibles, organizarse con tiempo es fundamental. Aunque el cronograma oficial de feriados 2026 todavía no fue difundido, la fecha del Carnaval siempre se define según el calendario litúrgico cristiano, lo que permite adelantarse y comenzar a proyectar el próximo descanso largo.
Cuando será el primer fin de semana XXL del 2026
La esencia del Carnaval está en su carácter de fiesta móvil, algo que obliga a mirar el calendario cada año para saber cuándo cae. Esta celebración aparece siempre como la última explosión de color y descontrol antes de la Cuaresma, etapa que arranca con el Miércoles de Ceniza y marca los 40 días previos al Domingo de Pascua. En el calendario occidental primero se fija la fecha de Pascua y, a partir de ahí, se cuentan 47 días hacia atrás para determinar cuándo se vive el Carnaval.
Para 2026, la organización queda bastante clara con las fechas ya definidas: la Pascua se celebrará el domingo 5 de abril y el Miércoles de Ceniza llegará el 18 de febrero.
Ese cálculo arma el primer fin de semana XXL del año, combinando los feriados nacionales con el descanso habitual y creando un bloque perfecto de cuatro días para viajar o cortar la rutina. Será del sábado 14 al martes 17 de febrero.
A nivel global, los carnavales más emblemáticos, como los de Río de Janeiro, Venecia o Barranquilla, arrancan sus movidas semanas antes, con desfiles, fiestas y eventos que estiran la celebración según la tradición local.
Calendario de feriados 2026
Enero
- Jueves 1 – Año Nuevo (inamovible)
Febrero
- Lunes 16 – Carnaval (inamovible)
- Martes 17 – Carnaval (inamovible)
Marzo
- Martes 24 – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (inamovible)
Abril
- Jueves 2 – Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas + Jueves Santo (no laborable)
- Viernes 3 – Viernes Santo (inamovible)
Mayo
- Viernes 1 – Día del Trabajo (inamovible)
- Lunes 25 – Día de la Revolución de Mayo (inamovible)
Junio
- Miércoles 17 – Güemes (trasladable)
- Sábado 20 – Belgrano (inamovible)
Julio
- Jueves 9 – Día de la Independencia (inamovible)
Agosto
- Lunes 17 – San Martín (trasladable)
Octubre
- Lunes 12 – Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Viernes 20 – Soberanía Nacional (trasladable)
Diciembre
- Martes 8 – Inmaculada Concepción (inamovible)
- Viernes 25 – Navidad (inamovible)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario