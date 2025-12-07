Feriados: cuándo será el primer fin de semana XXL del 2026

Cuando será el primer fin de semana XXL del 2026

La esencia del Carnaval está en su carácter de fiesta móvil, algo que obliga a mirar el calendario cada año para saber cuándo cae. Esta celebración aparece siempre como la última explosión de color y descontrol antes de la Cuaresma, etapa que arranca con el Miércoles de Ceniza y marca los 40 días previos al Domingo de Pascua. En el calendario occidental primero se fija la fecha de Pascua y, a partir de ahí, se cuentan 47 días hacia atrás para determinar cuándo se vive el Carnaval.