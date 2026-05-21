El comercio electrónico desde el país hacia el exterior creció un 135,9% en abril: qué lo impulsa
Puede que el consumo se haya desplomado en casi todos los rubros con negocios físicos, pero online el mercado está entregado a las ofertas de tiendas de afuera.
Algo del algoritmo debe estar funcionando de manera eficiente, porque el segmento de comercio electrónico de residentes en Argentina hacia tiendas de afuera del país creció un 135,9% en abril de 2026, y el gasto acumulado en el primer cuatrimestre del año alcanzó casi la mitad de lo registrado en todo 2025.
Los datos se desprenden de un informe de la consultora Analytica elaborado con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acerca de la evolución del consumo, del comercio electrónico y la economía argentina.
Durante abril de 2026 los residentes en Argentina gastaron US$118 millones en compras vía courier -sistema puerta a puerta- contra los US$103 millones desembolsados en marzo, lo que da cuenta no sólo del salto de un mes a otro sino también a nivel interanual.
Es que durante el primer cuatrimestre de 2026 los argentinos compraron el equivalente a US$402 millones, un 123,2% más con respecto al mismo período del 2025, informó el sitio C5N.
Los motores de búsqueda de las plataformas de comercio electrónico están más afilados que nunca y no incluyen sólo a productores locales sino que conectan a los consumidores con tiendas de cualquier rincón del planeta para ofrecer el precio más acequible, entre otras cuestiones.
Así, mientras productores y comerciantes locales luchan por subsistir otras opciones ganan el mercado: tiendas como Temu o Shein, que ofrecen productos de decoración, útiles, indumentaria y cuanto artefacto el consumidor pueda necesitar, todo con la conveniencia del puerta a puerta en tiempo y precio óptimos.
Tanto es así que "aunque su participación dentro del conjunto de importaciones sigue siendo limitada", el segmento de ventas vía courier se ubicó en abril "como la tercera categoría más significativa en el análisis detallado de la nomenclatura del Mercosur", informaron desde Analytica.
Lo que ocurre también es que las disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para entrar una encomienda al país están simplificadas en cuestiones como el peso, ya que se puede comprar de hasta 50 kilos por envío con un máximo de tres productos.
Además, el tope del precio en dólares es de US$3.000 para entrar una econmienda y no hay una cantidad máxima de envíos por courier que puede pedir una persona.
Lo que es más importante, las compras de hasta US$ 400 no pagan derechos de importación ni tasa de estadística (pero sí IVA) y al recibir una encomienda desde, por ejemplo, la China, no es necesario informarlo en la web de ARCA si no llega por Correo Argentino.
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