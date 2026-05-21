El comercio electrónico desde el país hacia el exterior creció un 135,9% en abril: qué lo impulsa

Los motores de búsqueda de las plataformas de comercio electrónico están más afilados que nunca y no incluyen sólo a productores locales sino que conectan a los consumidores con tiendas de cualquier rincón del planeta para ofrecer el precio más acequible, entre otras cuestiones.

Así, mientras productores y comerciantes locales luchan por subsistir otras opciones ganan el mercado: tiendas como Temu o Shein, que ofrecen productos de decoración, útiles, indumentaria y cuanto artefacto el consumidor pueda necesitar, todo con la conveniencia del puerta a puerta en tiempo y precio óptimos.

Tanto es así que "aunque su participación dentro del conjunto de importaciones sigue siendo limitada", el segmento de ventas vía courier se ubicó en abril "como la tercera categoría más significativa en el análisis detallado de la nomenclatura del Mercosur", informaron desde Analytica.

Lo que ocurre también es que las disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para entrar una encomienda al país están simplificadas en cuestiones como el peso, ya que se puede comprar de hasta 50 kilos por envío con un máximo de tres productos.

Además, el tope del precio en dólares es de US$3.000 para entrar una econmienda y no hay una cantidad máxima de envíos por courier que puede pedir una persona.

Lo que es más importante, las compras de hasta US$ 400 no pagan derechos de importación ni tasa de estadística (pero sí IVA) y al recibir una encomienda desde, por ejemplo, la China, no es necesario informarlo en la web de ARCA si no llega por Correo Argentino.