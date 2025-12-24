Papá Noel en vivo, minuto a minuto: cómo seguirlo ahora con Google Santa Tracker

En cualquier momento del año se encuentra disponible, mostrándote juegos interactivos y videos animados para que puedas divertirte. En el momento en el que visites el sitio, se puede ver un contador que posee una cuenta regresiva, la cual indica cuanto tiempo falta para que Papá Noel, con sus renos provenientes del Polo Norte, empiece a repartir los regalos de Navidad.

Todas las Nochebuenas, se activa la función que dura aproximadamente un día, en la que Google simula que sigue el recorrido de Papá Noel repartiendo regalos. El mapa, hecho con la inteligencia del Google Earth, muestra cómo Papá Noel viaja por todo el planeta haciendo sus respectivas paradas por las distintas ciudades del mundo, entregando los debidos presentes.

La simulación te muestra que Papá Noel viaja, aproximadamente, un huso horario al oeste por hora. Comienza su viaje desde el Polo Norte, realizando su primera parada en la localidad rusa de Providéniya, la primera ciudad del mundo en que llega la Navidad. Y, pasadas las 24 horas de viaje, llega a su último destino repartiendo regalos en las islas estadounidenses de Hawái. Y desde allí retorna hacia el Polo Norte para terminar su gira mundial.