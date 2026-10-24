Paraná: se derrumbó el entrepiso de un bar en pleno cumpleaños y 15 personas resultaron heridas

El derrumbe motivó la intervención de distintos equipos de emergencia, que trabajaron para asistir a los afectados y evaluar las condiciones del lugar. Durante la noche, peritos de bomberos y de policía científica trabajaban en el lugar para poder determinar qué pasó realmente con el entrepiso que terminó cediendo y lastimando a muchas de las personas que estaban allí.

Por el momento, las causas del colapso todavía no fueron establecidas. Las actuaciones deberán determinar el estado de conservación del entrepiso, sus características constructivas y las condiciones de seguridad del sector al momento del accidente.

La investigación también buscará reconstruir cómo funcionaba ese espacio del local y establecer si existieron factores que contribuyeron al derrumbe. No obstante, se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los heridos y el resultado de las inspecciones.