Paraná: se derrumbó el entrepiso de un bar en pleno cumpleaños y 15 personas resultaron heridas
Los bomberos y el personal municipal intervinieron tras la caída de un sector elevado del establecimiento, mientras se investigan las causas del episodio.
Un festejo de cumpleaños terminó en una emergencia en pleno centro de Paraná, Entre Ríos, cuando el entrepiso de madera de un bar cedió de manera repentina y provocó la caída de varias personas.
El accidente ocurrió este viernes cerca de las 23.30 en el establecimiento ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación. 15 personas resultaron heridas, siete de las cuales fueron trasladadas al Hospital San Martín.
Según la información publicada por medios locales, los presentes estaban reunidos en el sector elevado del lugar cuando comenzaron a cantar el tradicional feliz cumpleaños y la estructura se desplomó.
Las personas que estaban en el entrepiso cayeron desde una altura estimada de dos metros y medio. La situación generó momentos de confusión y desesperación entre los asistentes, mientras se organizaba la asistencia a los afectados.
El lugar fue desalojado de manera inmediata, en medio de una verdadera escena de caos. Entre llantos y gritos de los presentes por lo que había ocurrido, debieron trasladar a los heridos hacia el hospital y todavía no se había informado oficialmente de sus estados de salud. Se conoce que la mayoría fue derivada con politraumatismos provocados por el impacto. El resto de los que festejaban debieron abandonar el lugar, en medio de una tormenta intensa.
El derrumbe motivó la intervención de distintos equipos de emergencia, que trabajaron para asistir a los afectados y evaluar las condiciones del lugar. Durante la noche, peritos de bomberos y de policía científica trabajaban en el lugar para poder determinar qué pasó realmente con el entrepiso que terminó cediendo y lastimando a muchas de las personas que estaban allí.
Por el momento, las causas del colapso todavía no fueron establecidas. Las actuaciones deberán determinar el estado de conservación del entrepiso, sus características constructivas y las condiciones de seguridad del sector al momento del accidente.
La investigación también buscará reconstruir cómo funcionaba ese espacio del local y establecer si existieron factores que contribuyeron al derrumbe. No obstante, se aguarda información oficial sobre el estado de salud de los heridos y el resultado de las inspecciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario