Aquarium de Mar del Plata vendió sus últimos pingüinos y cerrará sus puertas definitivamente

Aunque el precio de venta fue de US$ 40.000, el monto que ingresó a la cuenta judicial de la quiebra fue de US$ 39.823,02. Según una resolución del juez Malde del 23 de octubre, la diferencia de US$ 176,98 correspondió a comisiones bancarias, IVA y gastos de transferencia internacional.

Los últimos cuatro pingüinos del Aquarium de Mar del Plata fueron vendidos por u$s40.000 y exportados a México.

Qué pasó con los demás animales del Aquarium

La salida de los cuatro pingüinos saltarines completó el proceso de reubicación de los animales que habían permanecido en el parque después de su cierre.

El procedimiento había comenzado con la venta de diez delfines nariz de botella a Egipto por US$ 800.000. Luego, cuatro lobos marinos —Ciro, Joaco, Nazareno y Mía— fueron trasladados a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú.

En septiembre también se concretó la reubicación de 43 pingüinos magallánicos en la Fundación Bubalcó, en Río Negro, mientras que los dos pingüinos rey fueron trasladados a otro destino.

El proceso se extendió durante más de un año y estuvo marcado por las dificultades para encontrar compradores y lugares adecuados para recibir a los ejemplares. Durante ese período, la empresa debió afrontar los gastos de alimentación, atención veterinaria y mantenimiento, pese a que el parque ya no recibía visitantes.

Cuándo entregarán el predio del Aquarium

La salida de los últimos animales también permitió avanzar con la devolución del terreno donde funcionó el parque durante décadas.

El inmueble comprende más de nueve hectáreas frente al mar, en la zona de Punta Mogotes, y pertenece a Cabo de las Corrientes S.A. La restitución estaba prevista inicialmente para el 31 de marzo de 2026, pero debió postergarse debido a la permanencia de los animales y las dificultades para concretar su traslado.

Foto: Mauro Rizzi

Ahora, la sindicatura acordó devolver el predio el próximo 2 de noviembre, libre de ocupantes y con el retiro de los bienes correspondientes.

La propiedad despertó interés por su ubicación y extensión, y circularon versiones sobre posibles desarrollos inmobiliarios y operaciones cercanas a los US$ 20 millones. Sin embargo, hasta el momento no se concretó una compraventa del terreno.

El Aquarium cerró sus puertas al público en marzo de 2025, pero la quiebra continuó durante más de un año debido a la necesidad de resolver el destino de los animales, afrontar los gastos de mantenimiento y cumplir con los procedimientos judiciales.