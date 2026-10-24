Las resoluciones 467/2026 y 489/2026 activan un fin de semana largo: cómo queda el descanso extendido
La provincia de Buenos Aires aprobó feriados locales en tres localidades, que gozarán de un fin de semana largo de tres días.
Un sector de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un fin de semana largo gracias a un nuevo feriado este lunes 26 de octubre. La jornada forma parte del calendario oficial de festejos patronales y aniversarios fundacionales dispuesto por el Gobierno bonaerense, permitiendo extender el descanso para quienes residan o cumplan funciones en los municipios alcanzados.
A través de las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Gobierno de la Provincia confirmó las localidades beneficiadas, el alcance en las dependencias públicas y las modalidades operativas para la actividad privada.
Qué localidades se benefician con un feriado local y un fin de semana largo
Las tres comunas bonaerenses que tendrán asueto y fin de semana largo son:
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Suipacha (Resolución 467/2026): celebra su aniversario fundacional.
Marcos Paz (Resolución 467/2026): conmemora la fecha patria local de su fundación.
General Las Heras (Resolución 489/2026): festeja el aniversario de la creación del distrito.
En los tres partidos, la medida abarca de manera obligatoria a la administración pública municipal y provincial, así como a los empleados de las sucursales locales del Banco Provincia.
Cómo funcionarán las escuelas, los bancos y los servicios públicos
Durante el lunes 26 de octubre, el esquema de funcionamiento en Suipacha, Marcos Paz y General Las Heras se adaptará al asueto local de la siguiente manera:
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Escuelas y colegios: No habrá clases. El calendario escolar de la provincia de Buenos Aires establece la suspensión total de la actividad educativa —tanto en el sector público como privado— para las fechas festivas de cada municipio.
Bancos: Las sucursales del Banco Provincia en las tres localidades permanecerán cerradas. No obstante, las operaciones a través de la app Cuenta DNI, la banca de internet y los cajeros automáticos funcionarán con normalidad.
Servicios municipales: Las comisiones comunales operarán con esquemas de feriado. Las guardias médicas de emergencia y las dependencias de seguridad mantendrán su atención permanente, mientras que el cronograma de recolección de residuos podría sufrir modificaciones según la disposición local.
¿Qué pasa con el comercio y la actividad privada?
A diferencia del sector público, para las industrias, pequeños comercios y empresas del sector privado el feriado funciona bajo el régimen de día optativo. Cada empleador tendrá la potestad de decidir si concede la jornada libre o si mantiene la actividad en su horario habitual.
Tanto las grandes cadenas de supermercados como los locales gastronómicos y de cercanía operarán regularmente, salvo que la patronal disponga lo contrario.
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