Las resoluciones 467/2026 y 489/2026 activan un fin de semana largo: cómo queda el descanso extendido

Un sector de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de un fin de semana largo gracias a un nuevo feriado este lunes 26 de octubre. La jornada forma parte del calendario oficial de festejos patronales y aniversarios fundacionales dispuesto por el Gobierno bonaerense, permitiendo extender el descanso para quienes residan o cumplan funciones en los municipios alcanzados.