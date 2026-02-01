Paro en aeropuertos: ATE cambió la fecha pero mantiene asambleas, con varios vuelos afectados
La medida de fuerza ya genera demoras y complicaciones en los vuelos debido a las asambleas permanentes en las terminales de todo el país
El conflicto entre los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Gobierno entró en una fase de máxima tensión, y si bien la huelga nacional prevista para este lunes 2 de febrero quedó en suspenso para cumplir con la normativa de servicios esenciales, la conducción de ATE ratificó que el cese total de actividades se trasladó al lunes 9 de febrero.
Mientras tanto, el esquema de asambleas informativas en los aeropuertos ya impacta en la puntualidad de las operaciones de cabotaje e internacionales.
El malestar sindical estalló tras la denuncia de que el Ejecutivo dio marcha atrás con un aumento salarial que ya figuraba en el sistema de liquidaciones SARHA. Según los representantes gremiales, se habría retrotraído el pago del adicional por “racionamiento” y se retrasó la acreditación de los haberes mensuales.
Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó de "incomprensible" la decisión de reliquidar salarios a la baja y dejar a los empleados sin fecha de cobro.
En tanto, desde Ezeiza, Marcelo Belelli, referente del gremio en la terminal internacional, sostuvo que la maniobra oficial es una "maniobra política" que afecta directamente el bolsillo del trabajador.
Alcance del paro del 9 de febrero en los aeropuertos
De no mediar una solución en la mesa de negociación, el próximo lunes se vivirá una jornada de parálisis total por 24 horas. La medida afectará áreas críticas en los 30 aeropuertos del país:
- Sectores afectados: Control terrestre, servicio de bomberos, sanidad aeronáutica y administración.
- Excepciones: Solo se garantizarán los vuelos sanitarios, de traslado de órganos, humanitarios y oficiales del Estado.
Desde la autoridad aeronáutica intentan destrabar el conflicto para evitar que la medida se concrete, pero el frente sindical ya adelantó que este lunes formalizará el plan de lucha que dejaría en tierra a miles de pasajeros durante el inicio de la próxima semana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario