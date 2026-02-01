Paro en aeropuertos: ATE cambió la fecha pero mantiene asambleas, con varios vuelos afectados

Alcance del paro del 9 de febrero en los aeropuertos

De no mediar una solución en la mesa de negociación, el próximo lunes se vivirá una jornada de parálisis total por 24 horas. La medida afectará áreas críticas en los 30 aeropuertos del país:

Sectores afectados: Control terrestre, servicio de bomberos, sanidad aeronáutica y administración.

Control terrestre, servicio de bomberos, sanidad aeronáutica y administración. Excepciones: Solo se garantizarán los vuelos sanitarios, de traslado de órganos, humanitarios y oficiales del Estado.

Desde la autoridad aeronáutica intentan destrabar el conflicto para evitar que la medida se concrete, pero el frente sindical ya adelantó que este lunes formalizará el plan de lucha que dejaría en tierra a miles de pasajeros durante el inicio de la próxima semana.