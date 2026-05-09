A qué hora empieza el paro nacional este 13 de mayo

Qué bancos se verán afectados por el reclamo

Este nuevo plan de lucha impulsado por el gremio que encabeza Sergio Palazzo afectará de forma exclusiva a las operaciones de dos instituciones específicas: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y todas las sucursales del Banco Hipotecario.

La conducción sindical detalló que la medida se da en rechazo a decisiones "arbitrarias e inaceptables" por parte de las autoridades. En el caso del BCRA, el reclamo se centra en la resolución que dispone el cierre de 12 tesorerías regionales, lo que implicaría un fuerte vaciamiento y la pérdida de 32 puestos de trabajo. Por su parte, la protesta en el Banco Hipotecario busca frenar la política de achique, el cierre sistemático de sedes y la ejecución de despidos injustificados en todo el territorio nacional.