A qué hora empieza el paro nacional este 13 de mayo
La Bancaria confirmó un nuevo paro nacional bancario para el miércoles 13 de mayo. Conocé a qué hora exacta comienza y qué entidades estarán afectadas.
La Asociación Bancaria anunció un nuevo paro nacional bancario a nivel nacional que afectará las operaciones financieras durante este miércoles 13 de mayo. La sorpresiva medida de fuerza impactará directamente en la atención al público, generando serias dudas entre los usuarios sobre el horario exacto en el que comenzarán las complicaciones.
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Cuándo y a qué hora arranca el paro nacional
De acuerdo al comunicado oficial difundido por la entidad gremial, el cese de actividades se llevará a cabo de manera estricta durante las tres últimas horas de atención al público de la jornada del miércoles 13 de mayo.
Aunque el sindicato aclaró que todavía no se brindaron mayores detalles sobre qué servicios puntuales quedarán inhabilitados, la medida implica que las entidades afectadas frenarán por completo su atención al mediodía, afectando cualquier tipo de trámite presencial en las sucursales durante la franja de la tarde.
Qué bancos se verán afectados por el reclamo
Este nuevo plan de lucha impulsado por el gremio que encabeza Sergio Palazzo afectará de forma exclusiva a las operaciones de dos instituciones específicas: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y todas las sucursales del Banco Hipotecario.
La conducción sindical detalló que la medida se da en rechazo a decisiones "arbitrarias e inaceptables" por parte de las autoridades. En el caso del BCRA, el reclamo se centra en la resolución que dispone el cierre de 12 tesorerías regionales, lo que implicaría un fuerte vaciamiento y la pérdida de 32 puestos de trabajo. Por su parte, la protesta en el Banco Hipotecario busca frenar la política de achique, el cierre sistemático de sedes y la ejecución de despidos injustificados en todo el territorio nacional.
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