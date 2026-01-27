Paro de colectivos en AMBA: audiencia clave entre UTA y las cámaras empresarias para destrabar el conflicto
Bajo la mediación del Ministerio de Capital Humano, la UTA y las cámaras empresarias se reúnen este martes para intentar destrabar la paritaria.
La movilidad de millones de ciudadanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pende de un hilo este martes 27 de enero, ya que tras dos fracasos consecutivos en las reuniones del 13 y 20 de enero, las partes vuelven a verse las caras de forma virtual para evitar lo que sería el primer cese de actividades del transporte automotor en este 2026.
La tensión es máxima ante la posibilidad de una medida de fuerza inminente, dado que las cámaras empresarias ofrecieron un aumento del 1%, muy lejos de lo que que son las cifras de inflación.
La distancia entre las pretensiones de los trabajadores y la realidad financiera de las empresas parece insalvable por el momento. En cuanto la oferta patronal, las cinco cámaras del sector (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) proponen un incremento del 1%, alegando una crisis operativa y financiera terminal que les impide mejorar los haberes.
Al respecto, el sindicato liderado por Roberto Fernández considera la oferta una "falta de respeto" frente a los constantes aumentos en el precio del boleto y el costo de vida.
De no haber acuerdo, el Ejecutivo podría dictar la conciliación obligatoria, una herramienta legal que obligaría a los choferes a prestar servicio por un período determinado, postergando el conflicto.
Debut oficial del secretario de Transporte
La reunión de este martes por la tarde tendrá un condimento político extra: será la presentación formal de Fernando Herrmann como secretario de Transporte de la Nación, tras la reciente renuncia de Luis Pierrini. El funcionario asume con el desafío de gestionar un sistema que ya muestra signos de degradación.
Desde la UTA advierten que la crisis ya se siente en la calle: hay una reducción de frecuencias visible, unidades con falta de mantenimiento y denuncias por atrasos en el pago de aguinaldos. Mientras el boleto sigue su senda alcista, el sistema de transporte parece estancado en una disputa de fondos que hoy podría desembocar en una parálisis total de los servicios urbanos.
La resolución de la audiencia de las 15:00 marcará el pulso de la semana en la Ciudad y el conurbano. Se espera que, de no haber fumata blanca, la UTA anuncie los pasos a seguir de forma inmediata.
