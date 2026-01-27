Paro de colectivos en AMBA: audiencia clave entre UTA y las cámaras empresarias para destrabar el conflicto

Debut oficial del secretario de Transporte

La reunión de este martes por la tarde tendrá un condimento político extra: será la presentación formal de Fernando Herrmann como secretario de Transporte de la Nación, tras la reciente renuncia de Luis Pierrini. El funcionario asume con el desafío de gestionar un sistema que ya muestra signos de degradación.

Desde la UTA advierten que la crisis ya se siente en la calle: hay una reducción de frecuencias visible, unidades con falta de mantenimiento y denuncias por atrasos en el pago de aguinaldos. Mientras el boleto sigue su senda alcista, el sistema de transporte parece estancado en una disputa de fondos que hoy podría desembocar en una parálisis total de los servicios urbanos.

La resolución de la audiencia de las 15:00 marcará el pulso de la semana en la Ciudad y el conurbano. Se espera que, de no haber fumata blanca, la UTA anuncie los pasos a seguir de forma inmediata.