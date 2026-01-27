Gran hallazgo: una triple terapia abre una nueva esperanza frente al cáncer de páncreas
Un equipo del CNIO logró erradicar completamente tumores pancreáticos en modelos animales mediante la combinación de tres fármacos, un avance sin precedentes.
La investigación oncológica sumó en las últimas horas un resultado que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el cáncer de páncreas. Un estudio encabezado por el científico español Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), consiguió eliminar por completo los tumores pancreáticos en modelos animales gracias a una estrategia basada en la combinación de tres fármacos específicos.
Se trata de un avance inédito para un tipo de cáncer caracterizado por su agresividad, su rápida evolución y una de las tasas de mortalidad más altas dentro de la medicina actual. La terapia desarrollada se apoya en un enfoque racional y simultáneo sobre los principales mecanismos que impulsan el crecimiento tumoral.
Uno de los compuestos actúa de manera selectiva sobre el oncogén KRAS, considerado el principal motor del cáncer de páncreas, mientras que los otros dos fármacos están dirigidos contra EGFR y STAT3, proteínas clave en las vías de señalización que favorecen la proliferación y supervivencia de las células malignas. La acción conjunta de estos tres inhibidores permitió no solo frenar el avance del tumor, sino provocar su desaparición total en los distintos modelos de ratón utilizados en el estudio.
Los resultados, publicados en la prestigiosa revista científica PNAS y presentados en la Fundación CRIS Contra el Cáncer, mostraron además un dato especialmente alentador: tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de la enfermedad y no presentaban signos de toxicidad asociados a la terapia. Este aspecto resulta central, ya que muchos tratamientos oncológicos logran respuestas parciales a costa de efectos secundarios severos que deterioran la calidad de vida.
El propio Barbacid subrayó la relevancia del hallazgo al afirmar: "Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor". La declaración resume el impacto potencial de una investigación que, por primera vez, demuestra la posibilidad de erradicar completamente este tipo de cáncer en un contexto experimental realista.
Durante la presentación de los resultados estuvo presente la soprano Cristina Domínguez, diagnosticada con cáncer de páncreas en 2015, quien aportó una mirada desde la experiencia personal de la enfermedad. "A los pacientes no nos sobra el tiempo. Cada avance científico significa más días, más vida y más futuro. Por eso invertir en investigación no es una opción, es una urgencia vital. El cáncer te hace entender que la investigación no es un lujo ni un discurso", expresó, destacando la importancia social y humana de este tipo de descubrimientos.
El adenocarcinoma ductal de páncreas es responsable de la mayoría de los casos diagnosticados y continúa siendo uno de los tumores más difíciles de tratar. En España se detectan más de 10.000 nuevos casos al año y solo entre el 8 y el 10% de los pacientes logra sobrevivir cinco años después del diagnóstico. En este contexto, los próximos pasos del equipo de Barbacid estarán orientados a poner en marcha ensayos clínicos, un proceso que requerirá financiación y aprobaciones regulatorias.
Aunque todavía falta camino por recorrer, el estudio representa un punto de inflexión y una base sólida para trasladar, por primera vez, una curación completa del laboratorio a los pacientes.
