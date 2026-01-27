Gran hallazgo: una triple terapia abre una nueva esperanza frente al cáncer de páncreas

cancer de pancreas

Durante la presentación de los resultados estuvo presente la soprano Cristina Domínguez, diagnosticada con cáncer de páncreas en 2015, quien aportó una mirada desde la experiencia personal de la enfermedad. "A los pacientes no nos sobra el tiempo. Cada avance científico significa más días, más vida y más futuro. Por eso invertir en investigación no es una opción, es una urgencia vital. El cáncer te hace entender que la investigación no es un lujo ni un discurso", expresó, destacando la importancia social y humana de este tipo de descubrimientos.

El adenocarcinoma ductal de páncreas es responsable de la mayoría de los casos diagnosticados y continúa siendo uno de los tumores más difíciles de tratar. En España se detectan más de 10.000 nuevos casos al año y solo entre el 8 y el 10% de los pacientes logra sobrevivir cinco años después del diagnóstico. En este contexto, los próximos pasos del equipo de Barbacid estarán orientados a poner en marcha ensayos clínicos, un proceso que requerirá financiación y aprobaciones regulatorias.

Aunque todavía falta camino por recorrer, el estudio representa un punto de inflexión y una base sólida para trasladar, por primera vez, una curación completa del laboratorio a los pacientes.