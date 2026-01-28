Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 28 de enero

image

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

Para el jueves, del mismo modo, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía hasta 32; condiciones similares para el viernes, con 23 y 31 grados, respectivamente.

El fin de semana en el AMBA también se mantendría con buenas condiciones del clima: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 23 y 31 grados para el sábado; y 21 y 29 para el domingo.