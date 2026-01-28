Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 28 de enero
Anticipa, cielo mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas y un descenso moderado de la temperatura tras el pico extremo de calor.
Este miércoles 28 de enero llegará con un escenario climático marcado por la continuidad de la inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el marco de una transición que dejará atrás, al menos de manera momentánea, las jornadas de calor sofocante. Luego del pico térmico que dominó el inicio de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para mañana condiciones más moderadas, aunque todavía lejos de un panorama completamente estable.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera un día con cielo mayormente nublado y chances de precipitaciones intermitentes, especialmente durante distintos momentos de la jornada. No se descartan chaparrones aislados, en un contexto de elevada humedad que seguirá influyendo de forma directa en la sensación térmica.
Si bien el descenso de temperatura será perceptible en comparación con los valores extremos previos, el ambiente continuará pesado y con escaso alivio en términos de confort climático. Las marcas térmicas previstas para el miércoles indican una temperatura máxima cercana a los 31 grados, lo que representa una baja moderada respecto de los registros que rozaron los 34 y 35 grados en jornadas anteriores.
Aun así, la persistencia de la nubosidad y la humedad hará que la sensación térmica pueda ubicarse por encima de los valores oficiales, un factor a tener en cuenta para quienes deban realizar actividades al aire libre. En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, aunque con algunas variaciones según la zona.
En sectores del interior bonaerense podrían registrarse precipitaciones aisladas y vientos moderados, mientras que en la franja costera el ambiente se mantendría más fresco, con temperaturas más contenidas y ráfagas provenientes del sector sudeste.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el jueves, del mismo modo, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía hasta 32; condiciones similares para el viernes, con 23 y 31 grados, respectivamente.
El fin de semana en el AMBA también se mantendría con buenas condiciones del clima: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 23 y 31 grados para el sábado; y 21 y 29 para el domingo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario