Paro de colectivos en AMBA: sin acuerdo, UTA puso el viernes como fecha límite para destrabar el conflicto

El debut de Herrmann en medio del fuego

Para el nuevo secretario de Transporte, el bautismo de fuego no pudo ser más complejo. Tras la renuncia de Pierrini por razones personales, Herrmann se encontró con un escenario de paritarias agotadas y una amenaza de paro que afectaría a millones de usuarios en el inicio de la última semana de enero.

Desde el gremio interpretan las constantes postergaciones —que ya vienen desde mediados de enero— como una maniobra dilatoria. “Si los empresarios dicen que la propuesta es viable pero que no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, se preguntaron con ironía. La moneda quedó en el aire y la respuesta final se conocerá este viernes en la Secretaría de Trabajo.