Paro de colectivos en AMBA: sin acuerdo, UTA puso el viernes como fecha límite para destrabar el conflicto
Bajo la mediación del Ministerio de Capital Humano, la UTA y las cámaras empresarias se reunieron este martes para intentar destrabar la paritaria, pero no hubo éxito.
El nuevo paro del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parece estar a un solo paso de distancia, ya que la audiencia virtual de este martes, que marcó el debut de Fernando Herrmann como secretario de Transporte tras la salida de Luis Pierrini, terminó sin "humo blanco".
Ante la falta de una propuesta superadora por parte de las cámaras empresarias, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) endureció su postura y fijó el próximo 30 de enero como la fecha límite para evitar el conflicto.
A través de un comunicado emitido tras el encuentro, el sindicato liderado por Roberto Fernández calificó la situación de los choferes como "delicada y urgente", señalando que no aceptarán más respuestas evasivas.
“De no lograrse firmar el aumento salarial el viernes, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”, sentenciaron, dejando en claro que la tregua tiene los días contados.
El núcleo del estancamiento sigue siendo el mismo: la UTA exige una recomposición que acompañe el costo de vida y el aumento de las tarifas del boleto; mientras que las empresas (Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba) se plantaron en un 1% de incremento, argumentando una falta total de fondos y una operatividad "crítica".
El debut de Herrmann en medio del fuego
Para el nuevo secretario de Transporte, el bautismo de fuego no pudo ser más complejo. Tras la renuncia de Pierrini por razones personales, Herrmann se encontró con un escenario de paritarias agotadas y una amenaza de paro que afectaría a millones de usuarios en el inicio de la última semana de enero.
Desde el gremio interpretan las constantes postergaciones —que ya vienen desde mediados de enero— como una maniobra dilatoria. “Si los empresarios dicen que la propuesta es viable pero que no tienen la plata, ¿qué negociación podemos realizar?”, se preguntaron con ironía. La moneda quedó en el aire y la respuesta final se conocerá este viernes en la Secretaría de Trabajo.
