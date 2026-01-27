Te quitan la licencia de conducir y la multa es impagable cuando manejás y llevás este objeto en la guantera
Atención si alquilás auto en España: revisan las guanteras. Sanciones pueden llegar a 30.000 euros. Qué tenés que tirar para mantener la licencia de conducir.
Si estás planificando tus vacaciones en Europa y pensás alquilar un auto para recorrer las rutas españolas, hay un detalle que no podés pasar por alto para no perder la licencia de conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) de España y la Guardia Civil de España revisarán vehículo por vehículo.
El desconocimiento de la norma no te exime de la culpa. Para un turista, lo que parece un simple descuido puede terminar en una pesadilla: desde multas económicas devastadoras hasta la pérdida inmediata de la licencia de conducir.
El objeto "común" que te puede dejar a pie en España
El Gobierno español confirmó que los agentes de tránsito examinarán coche por coche para confirmar el cumplimiento de las normas de seguridad. Si bien portar armas de fuego sin autorización es una infracción obvia y grave, la normativa se extiende a "elementos considerados peligrosos" que muchos podrían llevar por error o desconocimiento.
La DGT pone el foco en objetos contundentes que no tengan una justificación aparente para estar en el habitáculo. Por ejemplo, llevar un bate de béisbol en el asiento trasero o en la guantera sin justificación deportiva clara puede ser motivo suficiente para la retirada del carnet de conducir.
También están prohibidos:
-
Cualquier tipo de arma blanca (navajas, cuchillos).
Herramientas destinadas a la caza ilegal.
Dispositivos de vigilancia no autorizada (cámaras oculta).
Multas de hasta 30.000 euros
La severidad de las sanciones depende de la gravedad de la infracción. Una falta básica puede implicar multas de entre 601 y 3.005 euros. Sin embargo, si los agentes encuentran elementos calificados como peligrosos bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, la multa puede escalar hasta superar los 30.000 euros, además de posibles cargos penales.
Lo que SÍ debés llevar obligatoriamente
Así como hay objetos prohibidos, hay uno que es obligatorio tener a mano desde enero de 2026. Si alquilás un auto, asegurate de que tenga la baliza V-16 homologada.
Esta luz de emergencia debe estar accesible, preferentemente en la guantera, para ser utilizada en caso de accidente o avería sin necesidad de bajar del vehículo. No tenerla, o no presentar la documentación obligatoria (permiso de conducir o seguro), también puede arruinarte el viaje con una multa significativa.
