Te quitan la licencia de conducir y la multa es impagable cuando manejás y llevás este objeto en la guantera

Cualquier tipo de arma blanca (navajas, cuchillos).

Herramientas destinadas a la caza ilegal.

Dispositivos de vigilancia no autorizada (cámaras oculta).

Multas de hasta 30.000 euros

La severidad de las sanciones depende de la gravedad de la infracción. Una falta básica puede implicar multas de entre 601 y 3.005 euros. Sin embargo, si los agentes encuentran elementos calificados como peligrosos bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, la multa puede escalar hasta superar los 30.000 euros, además de posibles cargos penales.

Lo que SÍ debés llevar obligatoriamente

Así como hay objetos prohibidos, hay uno que es obligatorio tener a mano desde enero de 2026. Si alquilás un auto, asegurate de que tenga la baliza V-16 homologada.

Esta luz de emergencia debe estar accesible, preferentemente en la guantera, para ser utilizada en caso de accidente o avería sin necesidad de bajar del vehículo. No tenerla, o no presentar la documentación obligatoria (permiso de conducir o seguro), también puede arruinarte el viaje con una multa significativa.