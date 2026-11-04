A qué hora termina el paro de colectivos que afecta a 115.340 pasajeros en Buenos Aires

La continuidad del paro de colectivos se resolvió luego de que fracasara una audiencia clave llevada a cabo durante el lunes. El encuentro reunió a los representantes de la empresa, delegados de los trabajadores, autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes del Municipio de Pergamino, pero la jornada finalizó sin que se llegara a un acuerdo.