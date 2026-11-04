A qué hora termina el paro de colectivos que afecta a 115.340 pasajeros en Buenos Aires
El conflicto salarial de la empresa concesionaria mantiene un paro de colectivos en Pergamino. Las negociaciones no avanzan y persiste la medida de fuerza.
El servicio de transporte público en el interior de la provincia de Buenos Aires sufre una nueva interrupción que complica la movilidad diaria de los vecinos. El conflicto salarial que atraviesa la empresa La Nueva Perla continúa sin resolverse, lo que derivó en la extensión del paro de colectivos que paraliza por completo al partido de Pergamino.
El alcance del paro de colectivos y los motivos
La medida de fuerza dispuesta por los choferes afecta de manera total al distrito, interrumpiendo tanto los recorridos urbanos dentro de la ciudad cabecera como los servicios interurbanos que conectan con las localidades vecinas de Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez.
La continuidad del paro de colectivos se resolvió luego de que fracasara una audiencia clave llevada a cabo durante el lunes. El encuentro reunió a los representantes de la empresa, delegados de los trabajadores, autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), funcionarios del Ministerio de Trabajo y representantes del Municipio de Pergamino, pero la jornada finalizó sin que se llegara a un acuerdo.
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El reclamo central radica en el pago de los salarios adeudados a los trabajadores. Ante la falta de entendimiento y de propuestas concretas por parte de la patronal, los choferes resolvieron mantener la retención de tareas hasta que se concrete una nueva instancia de negociación.
Por el momento, no hay precisiones exactas sobre cuándo y a qué hora podría normalizarse el servicio. Toda la expectativa está puesta en las conversaciones y audiencias previstas para esta semana, las cuales buscarán destrabar el conflicto y permitir que los colectivos vuelvan a circular.
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