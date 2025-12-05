Licencia de conducir: cuál es la edad límite para manejar en Argentina

Los nuevos requisitos para mayores de 70 años

Una de las modificaciones más importantes introducidas por el Decreto 196/2025 es la que afecta a los conductores mayores de 70 años. A partir de la entrada en vigencia de esta normativa, quienes superen esta edad deberán renovar su licencia de conducir cada un año.

Los requisitos específicos para la renovación anual para este grupo son:

Evaluación médica exhaustiva : Se realizará un examen médico más detallado que el habitual, haciendo hincapié en la vista, el oído y la capacidad motora .

: Se realizará un examen médico más detallado que el habitual, haciendo hincapié en la . Prueba psicológica : Se evaluará la capacidad de reacción, la atención y la toma de decisiones, aspectos cruciales para una conducción segura.

: Se evaluará la capacidad de reacción, la atención y la toma de decisiones, aspectos cruciales para una conducción segura. Presentación de Certificado de Aptitud: El conductor deberá presentar un certificado médico que avale su capacidad para seguir al volante, emitido por un profesional de la salud.

Estas medidas, si bien pueden parecer estrictas, tienen como fin último proteger tanto al conductor como a los demás usuarios de la vía pública.

Requisitos principales para obtener la licencia de conducir

El decreto también reafirma y actualiza los requisitos generales para la obtención de la licencia de conducir en el país. Si bien el proceso puede variar ligeramente entre municipios, los puntos clave son los siguientes:

Edad Mínima : 21 años: para licencias de clase profesional (D y E). 17 años: para licencias de clase A, B y G, con autorización de los padres o tutores para los menores de 18 años.

: 21 años: para licencias de clase profesional (D y E). 17 años: para licencias de clase A, B y G, con autorización de los padres o tutores para los menores de 18 años. Documentación de Identidad : Presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado en la jurisdicción donde se tramita la licencia.

: Presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado en la jurisdicción donde se tramita la licencia. Curso Nacional de Educación Vial: Acreditar la aprobación del Curso Nacional de Educación Vial Digital, el cual aborda temas de seguridad, normativa y concientización.

Acreditar la aprobación del Curso Nacional de Educación Vial Digital, el cual aborda temas de seguridad, normativa y concientización. Examen Teórico : Aprobar el examen teórico de conocimientos sobre señalización vial, leyes de tránsito y primeros auxilios. Este examen puede ser escrito o digital.

: Aprobar el examen teórico de conocimientos sobre señalización vial, leyes de tránsito y primeros auxilios. Este examen puede ser escrito o digital. Examen Práctico : Superar una prueba de manejo en la vía pública o en un circuito cerrado, demostrando habilidad y pericia al volante.

: Superar una prueba de manejo en la vía pública o en un circuito cerrado, demostrando habilidad y pericia al volante. Certificado de Antecedentes: No poseer inhabilitaciones o antecedentes que impidan la conducción.

No poseer inhabilitaciones o antecedentes que impidan la conducción. Aptitud Psicofísica: Aprobar un examen médico-psicológico para verificar las condiciones de salud visual, auditiva, motora y mental.

Estas disposiciones son esenciales para garantizar que todos los nuevos conductores cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para circular de forma segura en las calles y rutas argentinas.

Los mayores de 65 años deberán hacerlo cada 3 años y los mayores de 70 todos los años. Mientras sus capacidades motoras, su oído y su visión, estén en condiciones, y si aprobaron el examen de conducción y no tienen multas pendientes, no habrá problema en obtener el registro y salir manejando su auto.