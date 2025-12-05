Preocupante alerta por tormentas fuertes sacude hoy viernes a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

El clima inestable no se hizo presente durante la semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene buenas noticias, ya que espera algunos días con buen tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a un calor agobiante.

En este sentido, espera un viernes con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada, y acompañado de temperaturas de entre 22 y 34 grados.