Preocupante alerta por tormentas fuertes sacude hoy viernes a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una serie de advertencias para el cierre de la semana para varias zonas del país.
El calor agobiante se mantiene en varias partes de la Argentina, al tiempo que en otras continúa el mal clima, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias regiones afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, rige este viernes 5 de diciembre un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas de la costa de la provincia de Buenos Aires; y en la cordillera de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja y Mendoza.
En algunas regiones, el aviso del organismo nacional subía a alerta naranja debido a la intensidad de las precipitaciones.
Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo
El informe del SMN para las zonas alcanzadas establece que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada, y lluvias abundantes en cortos períodos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El clima inestable no se hizo presente durante la semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene buenas noticias, ya que espera algunos días con buen tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a un calor agobiante.
En este sentido, espera un viernes con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada, y acompañado de temperaturas de entre 22 y 34 grados.
