Paro de colectivos: se viene una reunión clave por la paritaria de la UTA

En ese sentido, el gremio aseguró que continuará con la discusión hasta agotar todas las instancias de diálogo e instó a las cámaras empresarias a presentar una oferta salarial que, a su criterio, esté “a la altura de la situación económica actual”.

Mediante un comunicado, la UTA advirtió que, de no existir una propuesta superadora, el sindicato definirá las medidas de acción correspondientes para garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores.

Es decir que el gremio conducido a nivel nacional por Roberto Fernández dejó abierta la posibilidad de llamar a un paro total de actividades de no llegarse a un acuerdo para este viernes, considerada “fecha límite” por los representantes sindicales.