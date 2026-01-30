Paro de colectivos: se viene una reunión clave por la paritaria de la UTA
Representantes gremiales y de las empresas de colectivos se reúnen este viernes. De no llegarse a un acuerdo de aumento salarial, el sindicato anunciará un paro general que afectará al AMBA y otras jurisdicciones.
Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las cámaras empresariales del transporte de colectivos volverán a reunirse este viernes en el marco de las negociaciones paritarias del sector.
El nuevo encuentro se desarrollará con el fin de destrabar el conflicto que mantienen las partes y eventualmente puede derivar en un paro total de actividades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras jurisdicciones del país.
Las partes se habían reunido el martes último sin resultados positivos, por lo que se convocó a un nuevo encuentro para este viernes a las 11 en la Secretaría de Trabajo, donde se tratará de despejar la posibilidad de una medida de fuerza que afecte el transporte urbano de pasajeros.
Si bien hasta el momento se evitaron medidas de acción directa, el conflicto permanece en un estado de latencia crítica debido a que el proceso de negociaciones se encuentra condicionado por una serie de fracasos sucesivos que desgastaron la confianza entre los actores intervinientes.
Es que durante la reunión las empresas ofrecieron una mejora salarial cercana al 1%, la que no cubre la pérdida acumulada frente a la inflación y resulta incompatible con el sostenimiento de un salario acorde a las necesidades básicas, señalaron desde fuentes sindicales.
En ese sentido, el gremio aseguró que continuará con la discusión hasta agotar todas las instancias de diálogo e instó a las cámaras empresarias a presentar una oferta salarial que, a su criterio, esté “a la altura de la situación económica actual”.
Mediante un comunicado, la UTA advirtió que, de no existir una propuesta superadora, el sindicato definirá las medidas de acción correspondientes para garantizar la defensa de los intereses de los trabajadores.
Es decir que el gremio conducido a nivel nacional por Roberto Fernández dejó abierta la posibilidad de llamar a un paro total de actividades de no llegarse a un acuerdo para este viernes, considerada “fecha límite” por los representantes sindicales.
