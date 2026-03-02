Paro docente: por primera vez en seis años, no empezaron las clases en la provincia de Buenos Aires
La medida convocada por CTERA afecta a escuelas primarias y secundarias del distrito bonaerense y de otras 14 provincias.
Un paro docente a nivel nacional afecta este lunes el inicio de clases en 15 provincias. Casi siete millones de estudiantes deberán postergar el regreso a las aulas en escuelas primarias y secundarias de gestión pública tras una medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El paro docente de este lunes 2 de marzo arroja un dato llamativo: por primera vez en seis años, no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires, donde concurren 5,2 millones de estudiantes, debido a la adhesión de varios sindicatos.
La medida cuenta con el respaldo de todos los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB): la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA),
Paro docente: qué provincias no tienen clases este lunes 2 de marzo
El paro nacional de docentes afecta el inicio de clases en 15 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Los motivos del paro docente
Los sindicatos reclaman, principalmente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a una paritaria nacional docente y el aumento del presupuesto educativo.
Además, se sumaron al rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, piden la restitución de los fondos que Nación le debe a la provincia de Buenos Aires, exigen un aumento de salarios y que cese la sobrecarga laboral.
En cuanto a las paritarias, luego de las negociaciones durante la primera quincena de febrero, el Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) rechazó la propuesta oficial de un aumento del 3% para enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre. Los sindicatos argumentaron que era “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”.
Según la propuesta, un docente con jornada completa iba a cobrar $1.524.300; uno con jornada extendida pasaba a tener un salario de $961.000, mientras que uno ingresante ascendía a $762.200.
Tras el rechazo de los sindicatos, el Gobierno bonaerense convocó a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo. El encuentro con los docentes fue pautado para las 11, mientras que a las 13 será el turno de los trabajadores estatales.
