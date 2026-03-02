Paro docente: por primera vez en seis años, no empezaron las clases en la provincia de Buenos Aires

Además, se sumaron al rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, piden la restitución de los fondos que Nación le debe a la provincia de Buenos Aires, exigen un aumento de salarios y que cese la sobrecarga laboral.

paro docente 2 de marzo

En cuanto a las paritarias, luego de las negociaciones durante la primera quincena de febrero, el Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) rechazó la propuesta oficial de un aumento del 3% para enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre. Los sindicatos argumentaron que era “insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”.

Según la propuesta, un docente con jornada completa iba a cobrar $1.524.300; uno con jornada extendida pasaba a tener un salario de $961.000, mientras que uno ingresante ascendía a $762.200.

Tras el rechazo de los sindicatos, el Gobierno bonaerense convocó a una nueva reunión paritaria para el miércoles 4 de marzo. El encuentro con los docentes fue pautado para las 11, mientras que a las 13 será el turno de los trabajadores estatales.