Paro total en el Hospital Garrahan para reclamar la sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica

hospital garrahan 2

"Para reclamar por el fin de estos cobros extra nos movilizamos el mismo día del paro a la sede de Unión Personal. Llamamos a concurrir al conjunto de los estatales", señaló Lipcovich.

Mientras tanto sigue pendiente en el Congreso la aprobación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que obtuvo media sanción en Diputados el 6 de agosto pasado pero todavía no aparece en la agenda del Senado.

"Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales", expresó Lipcovich, para quien "los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan".

"Además, Milei anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones. Por eso, es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya; se van profesionales todas las semanas. El hospital cuenta con recursos para incrementar inmediatamente el salario", sentenció.

El Hospital Garrahan depende en un 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -hoy a cargo de Jorge Macri- y en un 80% del Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Mario Lugones.