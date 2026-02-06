Ricardo Quintela llamó a un paro "por tiempo indeterminado" en contra de la reforma laboral

En ese marco, Quintela reivindicó también el rol histórico del peronismo frente a escenarios adversos. “La resistencia va a tener su costo, pero el peronismo está acostumbrado y siempre estuvo en la resistencia en la defensa de los derechos, no solo de los trabajadores, sino de todos los argentinos”, afirmó.

Despidos en el Estado.jpeg

Consultado sobre la eventual judicialización de la reforma laboral en caso de que avance en el Congreso, el gobernador no descartó ese escenario y volvió a cuestionar al Ejecutivo nacional por el vínculo con las provincias. “Este gobierno lleva dos años y dos meses en el ejercicio de la función y nunca las provincias se vieron beneficiadas de su gestión. No tuvimos ni una vivienda, ni un puente, ni una obra de agua, de energía, no tuvimos una escuela ni la apertura de una fábrica. Absolutamente nada”, sostuvo.

En ese contexto, Quintela remarcó que el conflicto podría trasladarse al plano judicial. “Por supuesto que sí puede haber judicialización. La CGT tiene que encabezar todo esto y nosotros acompañarla”, concluyó.

En un escenario en el que el Ejecutivo se muestra confiado en reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma, el gobernador riojano reafirmó su respaldo a la CGT y a los trabajadores, y advirtió que el conflicto podría escalar tanto en las calles como en el plano judicial.