El soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos habría sido extorsionado por siete presos
El grupo mantenía a varias personas en vilo desde el penal de Magdalena. Las víctimas eran contactadas a través de una aplicación de citas con un perfil falso.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes que un siete presos alojados en el penal de Magdalena, provincia de Buenos Aires, habría extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida el 16 de diciembre pasado durante su jornada laboral en la Quinta de Olivos.
Gómez, de 21 años, dejó firmada una carta en la que detalló la difícil situación financiera en la que se encontraba, y tras su muerte la justicia comenzó a investigarla. Este lunes Monteoliva sostuvo que el soldado oriundo de Misiones fue víctima de un engaño.
Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva explicó que los siete presos la Unidad N°36 de Magdalena se contactaron con la víctima a través de una aplicación de citas: Gómez pensó que hablaba con una tal "Julieta Ayelén Cardozo", pero esa persona no era real.
Según el parte oficial, habría más víctimas de extorsivas similares, y por eso Arroyo Salgado ordenó allanamientos en el penal de Magdalena y en domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.
Por su parte, Manuel Adorni sostuvo que "un celular en la mano, es efectivamente, permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede permitir tener una PYME del delito dentro de la cárcel".
"Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal", señaló Arroyo Salgado.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes también el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.
La noticia de la muerte del soldado dentro del predio de la Quinta de Olivos, residencia oficial del Presidente, sacudió tanto al público como a la fuerza a la que pertenecía.
En seguida se puso en marcha una investigación en la Justicia Federal, durante la cual salieron a la luz datos como la carta de Gómez o el monto de la deuda que mantenía, que era superior a los $ 2.000.000, aunque hasta el momento no se sabía cómo había llegado esa cifra.
