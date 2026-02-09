El soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos habría sido extorsionado por siete presos

"Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal", señaló Arroyo Salgado.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes también el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.

La noticia de la muerte del soldado dentro del predio de la Quinta de Olivos, residencia oficial del Presidente, sacudió tanto al público como a la fuerza a la que pertenecía.

En seguida se puso en marcha una investigación en la Justicia Federal, durante la cual salieron a la luz datos como la carta de Gómez o el monto de la deuda que mantenía, que era superior a los $ 2.000.000, aunque hasta el momento no se sabía cómo había llegado esa cifra.