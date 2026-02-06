Camioneros anunció un paro por tiempo indeterminado en una distribuidora de gaseosas
El gremio de Camioneros reclama a Coca-Cola la efectivización de trabajadores contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, encabezó este viernes una asamblea con 1.500 trabajadores en la planta Mega de Coca-Cola, donde anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras laborales.
Del encuentro participaron también el secretario Gremial, Marcelo Aparicio, el cuerpo de delegados y trabajadores de la planta, quienes exigieron la efectivización de contratados, mejoras en el presentismo y la incorporación de personal en el turno nocturno.
“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, sostuvo Moyano durante la asamblea, en la que los trabajadores manifestaron la necesidad de avanzar en condiciones laborales dignas y salarios acordes al esfuerzo diario.
En ese marco, el dirigente sindical rechazó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y convocó a movilizarse el próximo 11 de febrero, cuando el proyecto será tratado en el Congreso, al afirmar: “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”.
Reforma Laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene este viernes una reunión en su histórica sede de la calle Azopardo para decidir qué camino tomar ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado.
La conducción sindical convocó con urgencia al consejo directivo porque la discusión parlamentaria apura los tiempos y obliga a definir si profundizan el plan de lucha con medidas que van desde una gran movilización hasta un paro nacional el día del debate en el recinto.
Internamente, las posturas están bastante divididas. Un sector más proclive al diálogo, liderado por figuras como Héctor Daer y Gerardo Martínez, ha apostado por tejer redes con gobernadores y senadores para intentar mitigar el impacto de la reforma a través de cambios técnicos al proyecto.
Del otro lado, una fracción más combativa, con Pablo Moyano y gremios del transporte, respaldada por las dos CTA, sostiene que las negociaciones parlamentarias no alcanzan y reclama un cese de actividades inmediato para frenar lo que ven como un retroceso en derechos laborales.
La CGT ya tiene antecedentes de este tipo de enfrentamientos: en momentos críticos del país, las huelgas y movilizaciones fueron herramientas determinantes para frenar iniciativas de flexibilización laboral.
La decisión que se tome en esta reunión no solo definirá la estrategia sindical inmediata, sino también si la CGT sigue como actor político negociador o se transforma en protagonista activo de la resistencia social frente a las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo.
