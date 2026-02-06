Camioneros anunció un paro por tiempo indeterminado en una distribuidora de gaseosas

Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene este viernes una reunión en su histórica sede de la calle Azopardo para decidir qué camino tomar ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

La conducción sindical convocó con urgencia al consejo directivo porque la discusión parlamentaria apura los tiempos y obliga a definir si profundizan el plan de lucha con medidas que van desde una gran movilización hasta un paro nacional el día del debate en el recinto.

Internamente, las posturas están bastante divididas. Un sector más proclive al diálogo, liderado por figuras como Héctor Daer y Gerardo Martínez, ha apostado por tejer redes con gobernadores y senadores para intentar mitigar el impacto de la reforma a través de cambios técnicos al proyecto.

Del otro lado, una fracción más combativa, con Pablo Moyano y gremios del transporte, respaldada por las dos CTA, sostiene que las negociaciones parlamentarias no alcanzan y reclama un cese de actividades inmediato para frenar lo que ven como un retroceso en derechos laborales.

La CGT ya tiene antecedentes de este tipo de enfrentamientos: en momentos críticos del país, las huelgas y movilizaciones fueron herramientas determinantes para frenar iniciativas de flexibilización laboral.

La decisión que se tome en esta reunión no solo definirá la estrategia sindical inmediata, sino también si la CGT sigue como actor político negociador o se transforma en protagonista activo de la resistencia social frente a las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo.