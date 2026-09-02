Patinador agredido en la línea B: comunicado de la empresa concesionaria del subte
La empresa Emova emitió un mensaje sobre el violento episodio en la línea B de subte, repudiando la agresión sufrida por el patinador pero marcando una advertencia.
La empresa Emova, operadora de la red de transporte porteño, se pronunció oficialmente tras la agresión que sufrió un patinador. A través de un breve comunicado, la compañía repudió cualquier actitud de violencia, pero también lanzó una contundente advertencia sobre la seguridad en la línea B de subte.
El mensaje de Emova tras el ataque al artista
Frente a la enorme repercusión que alcanzó el caso de Lucas Benítez, quien fue agredido por un pasajero que intentó hacerlo caer en reiteradas oportunidades mientras realizaba su coreografía, la empresa a cargo del servicio fijó su postura oficial. "Desde Emova repudiamos toda actitud de violencia", expresaron en la primera parte de su descargo.
Sin embargo, el texto difundido por la concesionaria también puso el foco en las acciones del artista urbano dentro de los vagones. "Por otra parte, este tipo de prácticas arriba de las formaciones ponen en riesgo la seguridad operacional en un transporte público como el Subte, como también a los usuarios y a las personas que las realizan", señalaron las autoridades.
El costoso daño que sufrió el patinador
El deportista afectado, quien es un destacado atleta del seleccionado argentino y cinco veces campeón nacional de patinaje artístico, explicó que lleva más de una década realizando estas intervenciones para financiar su carrera y costear sus entrenamientos.
Lamentablemente, como consecuencia directa del ataque, el joven relató que durante el segundo tropiezo provocado por el agresor se le rompió un patín. A muy pocas semanas de competir en el exigente Grand Prix de Patinaje, Benítez atraviesa un momento crítico para reponer su herramienta de trabajo, ya que el equipo profesional que necesita adquirir tiene un costo que ronda los $3.700.000.
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