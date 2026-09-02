Quién es "Mancha", el campeón nacional de patín agredido en la línea B de subte

El accionar generó la indignación inmediata del resto de los pasajeros, quienes increparon al agresor para defender al artista. "Yo patino en el subte para poder pagar mi carrera. Lo dejé pasar, pero con el segundo tropezón se me rompió el patín", relató Lucas a C5N tras la viralización del video. A pesar del pésimo momento, el joven busca ahora reunir $3.700.000 para reponer su costoso equipo y poder participar en el próximo Grand Prix de Patinaje.