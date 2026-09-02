Quién es "Mancha", el campeón nacional de patín agredido en la línea B de subte
Lucas Benítez es campeón nacional de patinaje. Entrena a diario y realiza rutinas en el transporte público para financiar su sueño, pero un pasajero lo atacó.
Lucas Benítez, conocido artísticamente como "Mancha", es un talentoso patinador que divide sus días entre los entrenamientos de alto rendimiento y su trabajo en el subte B, donde deslumbra a los pasajeros con increíbles acrobacias.
En un reciente artículo, la periodista Micaela Piserchia relató cómo Lucas encontró en el patinaje no solo una pasión deportiva, sino también una forma de financiar su carrera al actuar en los vagones del subte. A pesar de haber nacido con un angioma plano en su rostro que le reduce la visión del lado izquierdo, este atleta del seleccionado argentino nunca consideró su condición como un límite.
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El éxito de "Mancha" en el subte y la incomprensible agresión
El patinador posee una destacada trayectoria deportiva. Ha obtenido cinco medallas de oro y una de plata en campeonatos nacionales. Sin embargo, al ser un deporte amateur, complementa sus ingresos con shows callejeros donde logra recaudar un promedio de $20.000 por jornada.
Su espectáculo incluye saltos, giros de alta velocidad y un manejo excepcional del espacio dentro del tren. No obstante, en las últimas horas, Lucas fue víctima de una repudiable agresión. Mientras realizaba su coreografía, un hombre le puso la traba en dos oportunidades intentando hacerlo caer.
El accionar generó la indignación inmediata del resto de los pasajeros, quienes increparon al agresor para defender al artista. "Yo patino en el subte para poder pagar mi carrera. Lo dejé pasar, pero con el segundo tropezón se me rompió el patín", relató Lucas a C5N tras la viralización del video. A pesar del pésimo momento, el joven busca ahora reunir $3.700.000 para reponer su costoso equipo y poder participar en el próximo Grand Prix de Patinaje.
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