Video: así fue la agresión al campeón de patín en la línea B de subte

En las impactantes imágenes captadas por otros usuarios, se observa claramente cómo el pasajero le puso "la traba" al patinador en dos oportunidades diferentes. Lejos de ignorar la situación, los presentes increparon al sujeto cara a cara exigiendo que pidiera disculpas por su inaceptable accionar, algo a lo que el hombre se negó rotundamente.