Video: así fue la agresión al campeón de patín en la línea B de subte
Un indignante video muestra el ataque a un deportista en la línea B. Los pasajeros repudiaron el hecho y enfrentaron al agresor en pleno vagón.
Un repudiable video se volvió viral tras mostrar cómo un usuario de la línea B del subte intentó hacer tropezar reiteradamente a Lucas Benítez. El campeón nacional de patinaje artístico realizaba su habitual show cuando sufrió este incomprensible ataque que despertó la furia de todos los presentes.
La reacción de los pasajeros del subte ante la agresión
IMPORTANTE: Qué le pasó en el rostro al patinador agredido en el subte B
En las impactantes imágenes captadas por otros usuarios, se observa claramente cómo el pasajero le puso "la traba" al patinador en dos oportunidades diferentes. Lejos de ignorar la situación, los presentes increparon al sujeto cara a cara exigiendo que pidiera disculpas por su inaceptable accionar, algo a lo que el hombre se negó rotundamente.
Las graves consecuencias para el patinador
A pesar del tenso momento vivido hace dos semanas, el deportista de 36 años logró finalizar su coreografía frente al público. Sin embargo, Benítez comunicó posteriormente en sus redes sociales que sus patines se rompieron a causa de la agresión, por lo que debió solicitar ayuda económica a sus seguidores para reponerlos y continuar costeando su profesión deportiva.
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