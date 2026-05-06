El Ministerio de Salud envió a Europa los insumos para realizar 2500 pruebas diagnósticas de hantavirus

El hombre falleció el 11 de abril, convirtiéndose en la primera víctima fatal de un brote que ya tiene al menos ocho casos y que dejó al barco en cuarentena en Cabo Verde.

"Teniendo en cuenta que el buque zarpó desde Argentina el pasado 1° de abril, nuestro país colabora de manera activa con los organismos internacionales que intervienen y con todos los países involucrados para contener el brote y garantizar un adecuado manejo de los casos", indicaron desde la cartera que conduce Mario Lugones.

"A partir del relevamiento de los requerimientos de cada país, Argentina enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas, y placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en sueros humanos. Con estos insumos se pueden realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas", detallaron.

hantavirus crucero Evacuaron a tres personas del crucero afectado por hantavirus

Argentina también enviará "guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos", según el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria y la ANLIS-Malbrán avanzarán en la investigación epidemiológica a nivel local, en articulación con las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego y demás jurisdicciones patagónicas.

El objetivo es reconstruir el itinerario del caso índice, es decir, de "los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas".

"Hasta el momento se conocen sus ingresos y egresos a la Argentina: se pudo confirmar que arribaron al país el 27 de noviembre del año pasado y que viajaron en auto durante 40 días para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año. Una vez allí, continuaron el recorrido en auto por 24 días más", establecieron las autoridades sanitarias de Argentina.

"El itinerario incluye también el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Luego cruzaron desde el país trasandino a Mendoza, en donde iniciaron un viaje en auto por 20 días para llegar a Misiones. Finalmente, el 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia de donde salieron el 1° de abril", enunciaron.