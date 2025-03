Patricia Bullrich presentó la Ley Antibarras: "Mi total solidaridad con Pablo Grillo"

De todos modos, la ministra aprovechó para insistir con su versión de que el disparo del efectivo fue realizado de forma correcta, en contra de la reconstrucción del hecho. "Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos de las fuerzas de seguridad y los análisis no son rigurosos. El disparo no fue directo a la cabeza, no fue verdad. Fue hecho de acuerdo al protocolo de la Gendarmería Nacional Argentina", argumentó.

patricia bullrich gendarmeria

Patricia Bullrich presentó el proyecto de Ley Antibarras

El proyecto, elaborado por el equipo de abogados de Seguridad y respaldado por el presidente Javier Milei, llega días después de la polémica marcha de jubilados, que desde el Gobierno fue vinculada con la participación de barrabravas. Esta iniciativa intentará cerrar cualquier vacío legal que permita su accionar delictivo.

marcha jubilados hinchas Mariano Fuchila

La funcionaria explicó en la rueda de prensa que el proyecto "tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal".

"Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas, describió la iniciativa la ministra.

Bullrich prometió que a través del proyecto de Ley Antibarras "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" de fútbol. "Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras", señaló.

Según la funcionaria, actualmente hay "15 mil personas impedidas de ingresar a las canchas argentinas", pero planteó la necesidad de avanzar sobre "los negociados que rodean a la actividad de las barras", como por ejemplo "castigando a los dirigentes que facilitan entradas y micros o el ingreso de elementos contundentes o armas a las canchas", algo que contempla este proyecto.

"Ya bajamos de manera sustancial la violencia pero esta ley va a seguir bajando la violencia en el fútbol. Es exitoso el programa Tribunas Seguras pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales", insistió Bullrich.

Los puntos claves del proyecto de Ley Antibarras

Uno de los puntos clave del proyecto es la tipificación de las barrabravas como una forma específica de asociación ilícita, lo que permitirá a la Justicia considerarlas organizaciones criminales con penas más severas. Además, se prevé que los dirigentes de los clubes puedan ser investigados si se comprueba que tienen vínculos con estos grupos, ya sea mediante la entrega de entradas o cualquier otra forma de colaboración. Si son hallados responsables, podrían enfrentar condenas de hasta seis años de prisión.

La normativa también plantea castigos de entre dos y cuatro años de cárcel para quienes porten armas en espectáculos deportivos o participen en la venta ilegal de entradas. El objetivo central es erradicar cualquier forma de violencia en el fútbol y reforzar las herramientas judiciales para actuar contra los barrabravas.

marcha jubilados milei