"Patricia Bullrich sabe dónde está Loan", consideró Sergio Maldonado

Del mismo modo, Maldonado cuestionó el operativo. "Bullrich dice que no está haciendo política y no lo hizo en el caso de Santiago. Esto es payasesco, no se pone gente capacitada a buscar, hay gente en las camionetas buscando a la nada misma y con un despliegue innecesario y distrayendo", sentenció

"Van muchos días. Loan es la verdadera víctima. Está todo contaminado. Esto es algo que duele", lamentó Maldonado.

Apuntado nuevamente contra la ministra, el hermano de Santiago, concluyó: "Bullrich lleva la discusión a otro lugar. Habla cualquier estupidez y dice cosas totalmente incoherentes. En cualquier otro lado tendría que afrontar un juicio político. Debería estar procesada y haber sido llamada a declarar por espionaje cuando me pinchó el teléfono. Cuando pasó lo de Santiago, ella se había ido del país".

Embed - SERGIO MALDONADO afirmó que "BULLRICH sabe dónde está LOAN y espera para ver cómo hacerlo APARECER"

Patricia Bullrich habló desde Corrientes y decepcionó

"La Justicia está rearmando una serie de pruebas", sostuvo la ministra quien aseguró que todos los recursos del país están dispuestos para "encontrar a Loan".

"Se planteó una hipótesis más amplia. Fueron dos agentes del FBI a ayudarnos. Se están geolicalizando todas las llamadas" de los involucrados, sostuvo la funcioaria.

"No ponderamos una hipótesis sobre otra", sostuvo la ministra respecto de la posibilidad de que Loan haya sido víctima de un secuestro o de un accidente.

Bullrich finalmente justificó al gobernador de Corrientes, quien había sostenido que había avances en el caso cuando no los hay, porque, argumentó, "está desesperado".