Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora el 10 de octubre

La fecha cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde establece que la salud mental se trata del “estado de completo bienestar físico, mental y social” y que no se trata solamente de “la ausencia de afecciones o enfermedades”.

De esta manera, se busca dar a conocer los efectos positivos de ciertas conductas al bienestar de las personas. La OMS sostiene que crear planes de acción para atender y asistir a las personas es una herramienta clave para la prevención del suicidio.

Cuál es el lema del Día de la Salud Mental 2025

La OMS siempre propone un lema para celebrar este día año tras año. En esta oportunidad, el tema es "Salud mental en emergencias humanitarias”, una campaña que alerta acerca de la necesidad de atender con urgencia a quienes se encuentran afectados por situaciones extremas que ponen en peligro su seguridad física y bienestar general.

Además, remarca las situaciones que necesitan acción de inmediato y la participación de los Estados miembros, como los desastres naturales, conflictos y emergencias de salud pública. Generar una red de contención con profesionales es importante para atender las necesidades psíquicas y emocionales de quienes enfrentan estas adversidades.