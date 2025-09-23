El análisis de Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez en Copa Libertadores: "Morimos de pie"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970651072986251651&partner=&hide_thread=false IMPERDIBLE ESTA IMAGEN: Guillermo Barros Schelotto fue a buscar a los árbitros y se quedó parado mirándolos...



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jO7hvIwxCY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025

Más allá de las quejas, el entrenador felicitó a Racing por el pase a semifinales: “Pasó Racing y lo felicitamos. Supo defender el gol de la ida y nosotros no logramos hacer los goles cuando tuvimos la pelota”. Y en defensa de sus dirigidos, resaltó la actitud en ambos partidos: “Morimos de pie. Nunca negamos ir a buscar el resultado, con uno menos el martes pasado y hoy saliendo a buscarlo. El partido fue cortado, no tenía dinámica y el árbitro no se la dio”.

Con la eliminación consumada, Guillermo Barros Schelotto ya puso la mira en el plano local: “Tenemos una forma de jugar, salimos a buscar el partido y a ser ofensivos, vamos a insistir con eso porque es el camino que elegimos cuando tomé el equipo. No pudimos en la Copa, pero vamos a tratar de llegar a la final del torneo local”.

Vélez se despide de la Copa Libertadores 2025 con la sensación de haber competido hasta el final, mientras Racing sigue adelante en busca de la gloria continental.