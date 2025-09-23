El análisis de Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez en Copa Libertadores: "Morimos de pie"
El DT del Fortín reconoció el mérito de Racing en la serie, apuntó contra el arbitraje y valoró la actitud de su equipo pese a quedar afuera. Mirá.
Vélez quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer 1-0 ante Racing en Avellaneda y Guillermo Barros Schelotto analizó lo ocurrido en conferencia de prensa. El entrenador reconoció el trabajo de la Academia, apuntó contra una polémica en el gol de Solari y valoró la entrega de sus jugadores, asegurando que “morimos de pie”.
El sueño del equipo de Liniers en la comeptencia terminó en el Cilindro. La derrota por 1-0 selló la eliminación en los cuartos de final, con un global de 2-0. Tras el partido, el experimentado entrenador analizó la serie en conferencia de prensa y dejó frases fuertes. El DT, fiel a su estilo, no evitó las críticas al arbitraje de Esteban Ostojich.
La protesta se centró en el lateral previo al gol de Santiago Solari: “Para mí hizo el lateral 10 metros más allá, eso me pareció y por eso le protesté al cuarto árbitro”, señaló el Mellizo, apuntando a Gabriel Rojas como protagonista de la acción que derivó en el tanto académico.
Incluso antes de la conferencia, Guillermo protagonizó una llamativa protesta tras el pitazo final: se quedó quieto, clavando la mirada hacia los árbitros en el círculo central, hasta que su hermano Gustavo lo sacó de la escena.
Más allá de las quejas, el entrenador felicitó a Racing por el pase a semifinales: “Pasó Racing y lo felicitamos. Supo defender el gol de la ida y nosotros no logramos hacer los goles cuando tuvimos la pelota”. Y en defensa de sus dirigidos, resaltó la actitud en ambos partidos: “Morimos de pie. Nunca negamos ir a buscar el resultado, con uno menos el martes pasado y hoy saliendo a buscarlo. El partido fue cortado, no tenía dinámica y el árbitro no se la dio”.
Con la eliminación consumada, Guillermo Barros Schelotto ya puso la mira en el plano local: “Tenemos una forma de jugar, salimos a buscar el partido y a ser ofensivos, vamos a insistir con eso porque es el camino que elegimos cuando tomé el equipo. No pudimos en la Copa, pero vamos a tratar de llegar a la final del torneo local”.
Vélez se despide de la Copa Libertadores 2025 con la sensación de haber competido hasta el final, mientras Racing sigue adelante en busca de la gloria continental.
