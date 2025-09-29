Torneo Clausura: Vélez se lo dio vuelta a Atlético Tucumán para quedar como escolta
El "Fortín" venció 3-1 al Decano este lunes en el José Amalfitani, y quedó a un punto del líder Deportivo Riestra.
Vélez venció 3-1 este lunes Atlético Tucumán en el Estadio José Amalfitani por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El "Fortín" llegaba herido tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y buscaba seguir en los primeros puestos; mientras que el "Decano" quería aprovechar el envión anímico tras vencer a River.
En este marco, la visita arrancó en ventaja a los 14 minutos, cuando Mateo Bejamich aprovechó un error de Lisandro Magallán para abrir el marcador. Pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto lo dieron vuelta con un doblete de Braian Romero antes del cierro de la primera mitad; mientras que Valdes, en tiempo agregado, puso cifras definitivas.
El equipo de Liniers todavía asimila la eliminación en la Copa Libertadores frente a Racing, en una serie polémica en la que el VAR anuló dos goles correctamente. En la liga local, es uno de los animadores con 21 puntos y a solo uno del flamante líder Riestra.
Formaciones del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán
- Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini.. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Álvaro Carranza
- Estadio: José Amalfitani
