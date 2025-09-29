Torneo Clausura: Vélez se lo dio vuelta a Atlético Tucumán para quedar como escolta

En este marco, la visita arrancó en ventaja a los 14 minutos, cuando Mateo Bejamich aprovechó un error de Lisandro Magallán para abrir el marcador. Pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto lo dieron vuelta con un doblete de Braian Romero antes del cierro de la primera mitad; mientras que Valdes, en tiempo agregado, puso cifras definitivas.