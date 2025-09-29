Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Atlético Tucumán

El Fortín (18 puntos) llega al encuentro con la tarea de pasar la página tras su dolorosa eliminación de la Copa Libertadores ante Racing, una serie marcada por la polémica intervención del VAR. Pese al golpe internacional, el equipo de Liniers mantiene un buen pulso en el torneo local, donde es uno de los líderes y solo ha sufrido una derrota. Su objetivo es consolidarse en la cima de la tabla.