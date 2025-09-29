Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025.
Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán se enfrentan este lunes, desde las 20, en el Estadio José Amalfitani, en un choque crucial por la Zona A del Torneo Clausura.
El Fortín (18 puntos) llega al encuentro con la tarea de pasar la página tras su dolorosa eliminación de la Copa Libertadores ante Racing, una serie marcada por la polémica intervención del VAR. Pese al golpe internacional, el equipo de Liniers mantiene un buen pulso en el torneo local, donde es uno de los líderes y solo ha sufrido una derrota. Su objetivo es consolidarse en la cima de la tabla.
Cabe señalar que Vélez no contará con Aaron Quirós (expulsado). Además, el club afronta la dura noticia de la suspensión por un año impuesta por la FIFA a Imanol Machuca, sanción vinculada a una investigación por falsificación en la Federación de Malasia. Las posibilidades de revertir el castigo son escasas.
El Decano aterriza en Buenos Aires impulsado por un gran triunfo. El equipo de Lucas Pusineri se recuperó de dos caídas consecutivas al vencer de forma contundente a River Plate por 2-0 en el Monumental José Fierro, con anotaciones de Clever Ferreira y Leandro Díaz.
Este resultado devolvió la confianza al plantel, que busca un rendimiento colectivo más sólido. El entrenador está tan satisfecho con el desempeño que, salvo imprevistos, repetiría la formación que logró la victoria ante el Millonario, apostando por la continuidad y el envión anímico.
Probables formaciones del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán
- Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini.. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
