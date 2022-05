Habló el dueño de Coco, el perro varado en Ezeiza: "Asumo mi error"

Embed

"Estoy muy contento ahora, después de todo lo que luchamos, lo que se movió toda la gente y la resolución del Senasa. Asumo mi error, no lo hice a propósito. No me di cuenta, fue algo que se me pasó. Lo que pedí fue que por favor lo dejen en el país, que haga la cuarentena aquí, porque este es mi país", manifestó Franco, en diálogo con Luli Trujillo en El Diario.