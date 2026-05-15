Murió Lazare, el perro más longevo del mundo: tenía 30 años y 5 meses

Aunque su edad fue verificada por el refugio SPA de Annecy-Marlioz mediante su microchip y el registro oficial francés (Livre des Origines Français), murió antes de que el Guinness World Records pudiera oficializar el título como el perro más viejo de la historia.

La segunda adopción de Lazare

Tras pasar casi tres décadas al lado de su primera compañera, la muerte de esta dejó a Lazare en un refugio de animales. Allí, su destino se cruzó con el de Ophélie Boudol, una madre soltera de 29 años que, a pesar de que el perro era un año mayor que ella, quedó cautivada por él al instante.

Aunque su intención original era adoptar una mascota para su madre, Ophélie terminó abriéndole las puertas de su propio hogar a Lazare para que viviera allí sus últimos días.

Embed - Lazare on Instagram: "Mon petit Lazare, Tu as décidé de prendre ton envol dans mes bras, le soir du 14 mai, pour rejoindre ta maîtresse qui t’a tant aimé et qui a pris soin de toi pendant toutes ces années Nos chemins se sont croisés le 16 avril, et tu es arrivé à la maison le 18 avril. En un mois à peine, tu as bouleversé nos vies. Nous t’avons aimé de tout notre cœur, chéri, chouchouté, câliné… Nous avons essayé de t’offrir la fin de vie que chaque animal mériterait d’avoir : une maison remplie d’amour, de douceur et de présence Rentrer à la maison sans toi a été un immense déchirement pour toute notre famille. Tu laisses un vide énorme derrière toi. Tu étais notre petit bébé papi, avec ton regard doux, ton besoin de câlins, ta curiosité, ton petit caractère affectueux et encore si vif malgré ton grand âge Je suis tellement reconnaissante d’avoir croisé ta route, de t’avoir accueilli et accompagné jusqu’au bout. Et je ne regretterai jamais de t’avoir ouvert notre porte et notre cœur. Si c’était à refaire, je le referais mille fois, mon petit cœur Nous t’aimons très fort. Embrasse ta maîtresse là-haut pour nous. Et un jour, nos chemins se recroiseront Je t’aime mon petit Lazare #rip #reposeenpaix #loveyou #family #dog" View this post on Instagram