Tragedia en Cosquín: un perro mató a una nena de 4 años tras morderla en el cuello
La menor falleció a causa de las profundas heridas que el animal le provocó en esa zona sensible. De todos modos, aún resta realizar la debida autopsia.
Pasado el mediodía de este miércoles, una verdadera tragedia sacudió a la ciudad de Cosquín, en Córdoba: un perro presuntamente callejero atacó a una nena de 4 años, la mordió varias veces en el cuello y acabó por matarla. Las heridas fueron tan graves que las autoridades ni siquiera llegaron a realizarle RCP.
De acuerdo a las primeras investigaciones, el animal -mestizo y de aparente tamaño pequeño- se encontraba en un predio ubicado al lado de la casa de la menor. La niña salió de su casa y se dirigió a ese lugar, donde fue sorprendida por el can, que la hirió hasta la muerte.
Advertido el horroroso episodio, un masivo despliegue que incluyó a la Policía, Bomberos, la Guardia Local y servicios médicos se desató rápidamente en el lugar. No obstante, los profesionales no pudieron hacer nada para salvar la vida de la niña.
Uno de los aspectos más llamativos de tan terrible tragedia ocurrida frente al cementerio de Cosquín es que ninguna persona escuchó gritos o un pedido de auxilio de la víctima.
En tanto, los vecinos aseguran que el perro "no es de nadie", pero que hay quienes le dan de comer en el barrio. Otros, en tanto, sugieren que sí tiene dueños, aunque al momento no hay precisiones al respecto.
Silvana Penn, que es de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, indicó que, más allá de que se sabe que la nena fue agredida en el cuello, aún resta realizar la autopsia que determinará oficialmente la causa de muerte.
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