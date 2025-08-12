Persecución, choque e incendio en Villa Soldati: tres menores fueron detenidos

A pesar del impacto, los tres adolescentes, de 15; 16 y 17 años de edad, lograron salir del vehículo que se prendió fuego por sus propios medios y fueron inmediatamente detenidos por los efectivos policiales y atendidos por personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) que llegó en pocos minutos al lugar. Dos dotaciones de Bomberos trabajaron para apagar las llamas que consumieron el auto por completo y afectaron también la pared de la vivienda contra la que los delincuentes chocaron.

