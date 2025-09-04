Persecución de película en Nueva Pompeya: robó un auto y fue detenido a las pocas cuadras
Un delincuente de 44 años sustrajo un Renault Logan que había quedado en marcha, pero fue reducido tras una intensa persecución policial.
Un episodio digno de una película de acción tuvo lugar en el barrio porteño de Nueva Pompeya, donde un delincuente terminó detenido tras robar un auto y protagonizar una persecución que mantuvo en vilo a transeúntes y automovilistas. El hombre, de 44 años, fue arrestado por la Policía de la Ciudad luego de intentar escapar con un Renault Logan, y al ser identificado se descubrió que sobre él pesaba un pedido de captura judicial.
El hecho ocurrió cerca de las 14, en el cruce de la avenida 27 de Febrero y Sáenz. Allí, el dueño del vehículo estacionó su Logan gris para entregar un paquete, sin percatarse de que había dejado el motor encendido. Esa distracción fue aprovechada por el ladrón, que rápidamente se subió al auto y huyó.
Lo que no sabía era que la alarma del coche, equipada con sistema de alerta temprana, permitió activar de inmediato el operativo policial. Personal de la División Anillo Digital detectó la situación y desplegó a los agentes motorizados para interceptar al vehículo.
En cuestión de minutos, comenzó una persecución a alta velocidad que recorrió varias calles del sur porteño. Los efectivos lograron alcanzarlo en la intersección de Erezcano y Farré, a pocas cuadras del lugar donde había comenzado la fuga.
Las imágenes registradas muestran el momento exacto en que un oficial, con el arma en mano, le ordena al delincuente que baje del auto. “¡Bajate del auto!”, se escucha en el video antes de que el sospechoso sea reducido y esposado en plena calle. La rápida acción permitió recuperar el Logan sin daños, incluso con los seis paquetes que el propietario debía entregar todavía en su interior.
Al realizar la identificación, los agentes constataron que el detenido tenía un pedido de captura vigente por “rebeldía”, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1. Por ese motivo, además del hurto del vehículo, quedó a disposición de la Justicia.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, a cargo de Manuel Campos, intervino en la causa y ordenó su detención inmediata. El episodio no solo puso en evidencia la eficacia del sistema de seguridad digital, sino también la vulnerabilidad que puede generar un descuido mínimo en plena vía pública.
