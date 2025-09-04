Persecución de película en Nueva Pompeya: robó un auto y fue detenido a las pocas cuadras

Las imágenes registradas muestran el momento exacto en que un oficial, con el arma en mano, le ordena al delincuente que baje del auto. “¡Bajate del auto!”, se escucha en el video antes de que el sospechoso sea reducido y esposado en plena calle. La rápida acción permitió recuperar el Logan sin daños, incluso con los seis paquetes que el propietario debía entregar todavía en su interior.

Al realizar la identificación, los agentes constataron que el detenido tenía un pedido de captura vigente por “rebeldía”, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1. Por ese motivo, además del hurto del vehículo, quedó a disposición de la Justicia.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, a cargo de Manuel Campos, intervino en la causa y ordenó su detención inmediata. El episodio no solo puso en evidencia la eficacia del sistema de seguridad digital, sino también la vulnerabilidad que puede generar un descuido mínimo en plena vía pública.