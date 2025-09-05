Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 5 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de semana con buenas condiciones del clima y mucho frío en el AMBA.
El clima estable vino de la mano con la vuelta del frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a un fuerte descenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que espera un cierre de semana con buenas condiciones.
De esta manera, el SMN prevé un viernes con cielo despejado y temperaturas que rondarán entre 3 grado de mínima y 12 de máxima, en una de las jornadas más frías de la semana.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
El organismo espera que el repunte comience el lunes, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con marcas térmicas estimadas entre 8 y 17 grados.
