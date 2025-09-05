Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.