Este fin de semana será XXL gracias a un feriado inesperado: a quiénes alcanza

En Argentina, los feriados son mucho más que un día libre: se convierten en oportunidades para planear escapadas, descansar o sumarse a propuestas culturales. Por eso, cada nueva confirmación despierta entusiasmo, especialmente cuando aparece de manera sorpresiva en el calendario. Eso es lo que ocurre con el próximo viernes 5 de septiembre de 2025, que se suma como feriado en una localidad bonaerense.