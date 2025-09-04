Este fin de semana será XXL gracias a un feriado inesperado: a quiénes alcanza
Septiembre parecía un mes tranquilo en cuanto a feriados, pero una sorpresa en el calendario permitirá que algunos bonaerenses disfruten de un fin de semana largo.
En Argentina, los feriados son mucho más que un día libre: se convierten en oportunidades para planear escapadas, descansar o sumarse a propuestas culturales. Por eso, cada nueva confirmación despierta entusiasmo, especialmente cuando aparece de manera sorpresiva en el calendario. Eso es lo que ocurre con el próximo viernes 5 de septiembre de 2025, que se suma como feriado en una localidad bonaerense.
Aunque no tiene alcance nacional, la fecha cobra fuerza porque moviliza a toda la comunidad local. Se esperan actividades religiosas, desfiles escolares y festejos que resaltan la tradición de la zona. En definitiva, será una ocasión especial para reforzar la identidad cultural y abrir las puertas a visitantes que buscan conocer costumbres del interior bonaerense.
Los motivos del feriado en el mes de septiembre
El feriado del 5 de septiembre se debe al aniversario fundacional de Colonia Seré, una fecha que tiene un valor histórico y simbólico para la localidad. Más allá de lo administrativo, se trata de una jornada que recuerda los orígenes del pueblo y que se convirtió en parte esencial de su identidad.
Durante el día, se organizan eventos comunitarios, procesiones y actos escolares que reúnen a vecinos de toda la región. Estos festejos no solo son importantes a nivel cultural, sino que también generan un movimiento turístico que beneficia al comercio local.
Quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo
El feriado aplica específicamente para Colonia Seré, en el partido de Carlos Tejedor, por lo que son sus habitantes quienes tendrán la posibilidad de sumar un día de descanso. Sin embargo, también es una oportunidad para que visitantes de zonas cercanas se acerquen y participen de las celebraciones.
Más allá de este descanso local, en lo que resta del año todavía quedan varias fechas a nivel nacional:
-
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).
Así, septiembre trae un feriado inesperado que permite a Colonia Seré vivir su fiesta más importante y, de paso, regalarle a sus habitantes un fin de semana largo para descansar y celebrar.
