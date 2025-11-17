Feriados: la modificación del Gobierno que cambia el calendario de noviembre
El jueves 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, y crece la duda sobre si el feriado tendrá algún ajuste a favor de quienes trabajan.
Con la cuenta regresiva hacia el feriado del 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, volvió la duda entre muchos trabajadores sobre si el Gobierno decidirá mover la fecha para armar un fin de semana largo. Desde el Ejecutivo ya compartieron el cronograma actualizado para lo que queda de 2025 y aclararon cómo quedará finalmente esta jornada.
Qué sucederá con el feriado del 20 de noviembre
Este año la conmemoración de la Vuelta de Obligado (20 de noviembre) cae en jueves y el Gobierno decidió trasladar el feriado al lunes siguiente, extendiendo así el fin de semana largo hasta el 24 de noviembre.
Importante para quienes trabajan: el viernes 21 ya figura como día no laborable por fines turísticos, lo que lo diferencia de un feriado nacional. Eso significa que quedarse en casa ese día depende exclusivamente del empleador: si la empresa exige la jornada laboral, se paga con la remuneración habitual, sin adicionales.
En cambio, el feriado nacional trasladado (el día que finalmente se declara como asueto obligatorio) implica descanso obligatorio. Si un trabajador debe presentarse igual, la Ley de Contrato de Trabajo exige remuneración doble por esa jornada.
Además, conviene tener en cuenta que los convenios colectivos o acuerdos de cada sector pueden introducir condiciones particulares (por ejemplo, compensaciones o días de franco), por lo que es recomendable consultar el convenio aplicable o preguntar en Recursos Humanos antes de planificar el fin de semana.
En síntesis: el feriado se mueve al lunes 24, el 21 sigue siendo no laborable por turismo (con trabajo posible a salario normal), y cualquier trabajo en el feriado nacional corre con pago doble. ¡Planifiquen escapadas o sobremesas con cuidado!
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Feriados con fines turísticos
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
