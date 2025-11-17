 Feriados: la modificación del gobierno que cambia el calendario de noviembre

Con la cuenta regresiva hacia el feriado del 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, volvió la duda entre muchos trabajadores sobre si el Gobierno decidirá mover la fecha para armar un fin de semana largo. Desde el Ejecutivo ya compartieron el cronograma actualizado para lo que queda de 2025 y aclararon cómo quedará finalmente esta jornada.