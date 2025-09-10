Piden desarchivar la causa por la muerte de Natacha Jaitt: qué dijo su hermano Ulises Jaitt

"La misma conclusión puede arribarse con relación al resultado que arrojaron las restantes diligencias probatorias y medidas investigativas desplegadas durante el transcurso de la investigación", sentenciaron los fiscales Martín Otero y Lida Osores Soler, de la Fiscalía General de San Isidro.

Otero y Osores Soler fueron los últimos de un grupo de cinco funcionarios del Ministerio Público Fiscal que investigaron las circunstancias en las que se produjo la muerte de Natacha Jaitt, posiblemente en el contexto de una reunión privada de la que participaron también Rigoni, el empresario Gaspar Fonolla y un hombre llamado Gustavo “Voltio” Bartolín, que fue señalado la persona que aportó la droga que luego fue detectada en el cuerpo de la modelo.

Además de los empresarios y la modelo estuvo presente en esa reunión una joven de por entonces 19 años que fue identificada como una trabajadora sexual de nombre Luana. El último comensal fue un amigo de Natacha Jaitt llamado Raúl Velaztiqui Duarte, quien fue el encargado de aportar estos datos a la justicia de San Isidro antes de que se archivara la causa.

Qué impulsó el pedido de Ulises Jaitt

"Este año trabajamos para este pedido, sumamos un montón de información, prueba pendiente, toda la impunidad que hubo, todas las irregularidades, mis presentaciones ignoradas, explicamos todo el encubrimiento y el ocultamiento de prueba que hubo de parte de los fiscales", explicó Ulises Jaitt en un diálogo con TN.

"Ellos tienen que evaluar el pedido y mandarlo a la fiscalía de Cámara en la fiscalía general de San Isidro. Ahí tienen que derivar la causa a la procuración o cumplir con lo que pedimos nosotros para que se sortee en otra jurisdicción", señaló.

La estrategia del cambio de jurisdicción podría servir para que se revisen los argumentos esgrimidos hasta ahora, y quizás se pueda esclarecer el episodio en el que murió Natacha Jaitt.