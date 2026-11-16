Murió Dino Sani, el brasileño que dirigió a Boca en uno de los peores momentos de su historia

En 1984 volvió para hacerse cargo del equipo en reemplazo de Miguel Ángel López. Su ciclo estuvo atravesado por una profunda crisis institucional y económica que afectaba al club de La Ribera. Durante su etapa dirigió 14 partidos, con nueve victorias, seis empates y cinco derrotas. Finalmente, dejó el puesto después de ocho meses debido a la complicada situación financiera de la institución.

El gol en contra que Dino Sani eligió como el mejor de la fecha

Uno de los episodios más particulares que protagonizó Sani en el fútbol argentino ocurrió durante aquel mismo 1984 y quedó relacionado con un gol en contra que todavía es recordado. En la séptima fecha del Torneo Metropolitano, el programa televisivo Todos los Goles convocó al entrenador brasileño para elegir la mejor conquista de la jornada. Sin embargo, su elección sorprendió a todos.

El DT de Boca seleccionó un tanto en contra convertido por Marcelo Firpo, defensor de Atlanta, durante un encuentro frente a Vélez. De esa manera, un gol en propia puerta terminó siendo distinguido como el mejor de la fecha. Años después, el propio Firpo recordó la situación entre risas: "A la noche estaba cenando en un bar viendo Todos Los Goles, y cuando Dino Sani eligió mi gol en contra como el mejor tanto de la fecha, no pude parar de reírme".