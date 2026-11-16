Murió Dino Sani, el brasileño que dirigió a Boca en uno de los peores momentos de su historia
El exmediocampista integró el plantel brasileño que conquistó el Mundial de Suecia 1958 junto a Pelé. También jugó en el Xeneize y ganó títulos con Milan.
El fútbol brasileño está de luto por la muerte de Dino Sani, exjugador y entrenador que fue campeón del mundo con Brasil en 1958 y tuvo un paso por Boca tanto como futbolista como director técnico. El brasileño falleció este lunes, según informaron medios de su país.
Sani fue parte de uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol brasileño. Integró el seleccionado que conquistó el Mundial de Suecia 1958 junto a figuras como Pelé y construyó una destacada trayectoria en distintos clubes de Sudamérica y Europa.
Durante su carrera como futbolista vistió las camisetas de Palmeiras, XV de Jaú, Comercial SP, San Pablo, Boca, Milan y Corinthians. Su capacidad para organizar el juego desde el mediocampo y su llegada al área lo convirtieron en un volante destacado de su época.
El paso de Dino Sani por Boca como jugador y DT
El brasileño llegó en 1961 y disputó solamente 14 encuentros oficiales con la camiseta azul y oro. Sin embargo, tuvo una participación ofensiva importante: convirtió cuatro goles. Un año después, el club argentino lo transfirió al Milan, donde continuó su carrera y consiguió dos títulos importantes: la Serie A italiana y la Copa de Europa, actual Champions League. En el conjunto italiano acumuló 78 partidos oficiales.
Después de retirarse como futbolista, Sani inició su camino como director técnico y condujo a importantes instituciones del continente. Entre ellas estuvieron Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, Peñarol, Corinthians y Fluminense.
En 1984 volvió para hacerse cargo del equipo en reemplazo de Miguel Ángel López. Su ciclo estuvo atravesado por una profunda crisis institucional y económica que afectaba al club de La Ribera. Durante su etapa dirigió 14 partidos, con nueve victorias, seis empates y cinco derrotas. Finalmente, dejó el puesto después de ocho meses debido a la complicada situación financiera de la institución.
El gol en contra que Dino Sani eligió como el mejor de la fecha
Uno de los episodios más particulares que protagonizó Sani en el fútbol argentino ocurrió durante aquel mismo 1984 y quedó relacionado con un gol en contra que todavía es recordado. En la séptima fecha del Torneo Metropolitano, el programa televisivo Todos los Goles convocó al entrenador brasileño para elegir la mejor conquista de la jornada. Sin embargo, su elección sorprendió a todos.
El DT de Boca seleccionó un tanto en contra convertido por Marcelo Firpo, defensor de Atlanta, durante un encuentro frente a Vélez. De esa manera, un gol en propia puerta terminó siendo distinguido como el mejor de la fecha. Años después, el propio Firpo recordó la situación entre risas: "A la noche estaba cenando en un bar viendo Todos Los Goles, y cuando Dino Sani eligió mi gol en contra como el mejor tanto de la fecha, no pude parar de reírme".
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