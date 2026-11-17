Más tarde, Rayan superó al arquero Izwan Mahbud con una gambeta larga y definió para ampliar todavía más la diferencia. El séptimo llegó a los 74 minutos, cuando Raoul Suhaimi terminó enviando la pelota contra su propio arco después de un centro de Allan, quien había ingresado en reemplazo de Vinícius.

De esta manera, cerró su último compromiso del año con una victoria categórica y una actuación que le permite comenzar a proyectar sus próximos desafíos: las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028.

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