Video: Brasil aplastó a Singapur por 7-0 y Vinícius Jr. marcó tres goles en 21 minutos
La Verdeamarela no tuvo ningún problema para imponerse en el último amistoso de 2026. El delantero del Real Madrid fue la gran figura del encuentro.
La Selección de Brasil terminó su calendario de 2026 con una actuación contundente. En el Estadio Nacional de Singapur, el equipo sudamericano goleó 7-0 al combinado local en un amistoso que tuvo como principal protagonista a Vinícius Júnior, autor de un triplete en el primer tiempo.
El conjunto brasileño, dirigido por el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, quien no pudo estar en el banco por la expulsión que había sufrido ante Japón, encontró rápidamente los caminos para imponer su superioridad. El entrenador italiano siguió el partido desde un palco junto a Raphinha, mientras Paul Clement estuvo al frente del equipo.
La exhibición de Vinícius comenzó a los nueve minutos, cuando abrió el marcador. Apenas seis minutos después volvió a convertir y, a los 21, completó su primera tripleta con la camiseta de Brasil. El atacante del Real Madrid necesitó menos de media hora para marcar diferencias y encaminar una victoria sin sobresaltos.
El show de Vinícius Jr. en Brasil: metió un hat-trick en el primer tiempo
Además, el delantero de 26 años alcanzó los 11 goles y tres asistencias en sus últimos 14 encuentros con la selección. Su actuación también tuvo un valor especial: se convirtió en el primer futbolista brasileño en conseguir un hat-trick con la Verdeamarela desde Neymar, quien lo había logrado en 2020.
Brasil no levantó el pie del acelerador y encontró el cuarto tanto a los 31 minutos. Endrick recibió y sacó un potente zurdazo desde afuera del área que terminó junto al primer palo del arquero rival. En el complemento, la goleada continuó. Estêvão aprovechó un rebote y sacó un derechazo para establecer el 5-0.
Más tarde, Rayan superó al arquero Izwan Mahbud con una gambeta larga y definió para ampliar todavía más la diferencia. El séptimo llegó a los 74 minutos, cuando Raoul Suhaimi terminó enviando la pelota contra su propio arco después de un centro de Allan, quien había ingresado en reemplazo de Vinícius.
De esta manera, cerró su último compromiso del año con una victoria categórica y una actuación que le permite comenzar a proyectar sus próximos desafíos: las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028.
Mirá los goles del amistoso entre Brasil y Singapur en Asia
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