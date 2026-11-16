La presión también se reflejó en la Bolsa de São Paulo, cuyo principal índice, el Bovespa, retrocedió un 2,17% hacia el cierre de la jornada.

Qué cambia para los turistas argentinos

Para quienes viajen a Brasil durante el verano, un real más débil puede mejorar el poder de compra de los visitantes argentinos. Los productos y servicios con precios establecidos en moneda brasileña podrían representar un menor gasto en pesos, aunque el resultado dependerá de la cotización aplicada por cada banco, tarjeta o plataforma de pago.

La diferencia puede notarse en consumos cotidianos como comidas, transporte urbano, supermercados, farmacias y otros gastos durante las vacaciones. Por ejemplo, una comida que cuesta R$ 35 mantiene su precio nominal en Brasil, pero su equivalente en pesos puede variar según la relación entre ambas monedas.

El tipo de cambio es un factor a considerar al calcular los gastos, aunque no el único que determinará cuánto costarán las vacaciones.

Brasil tendrá más vuelos desde la Argentina

La mayor oferta aérea entre ambos países puede ampliar las alternativas para quienes planean viajar durante el verano, con 8.054 vuelos programados y 1,6 millones de asientos disponibles entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, según datos de Embratur. Las cifras representan un crecimiento del 3,4% en la cantidad de vuelos y del 2% en las plazas respecto de la temporada anterior.

Enero será el mes de mayor movimiento, con 2.374 vuelos y 468.000 asientos disponibles. Además, habrá 34 rutas directas entre ciudades argentinas y brasileñas, siete más que durante el verano 2025-2026.

Uno de los mayores incrementos se registrará desde el interior de la Argentina, con un crecimiento del 26% en la cantidad de asientos desde ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza. El Nordeste brasileño también ampliará su conectividad, con 209.000 plazas disponibles, un 34% más que en la temporada anterior, y doce rutas directas hacia destinos como Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal y Fortaleza.

Río de Janeiro concentrará la mayor oferta de vuelos desde la Argentina, con 522.000 asientos, seguido por Florianópolis, con 298.000. La combinación de una mayor conectividad y un real más débil puede resultar favorable para los viajeros argentinos, aunque el costo final dependerá de la evolución cambiaria y de los precios de los servicios turísticos.