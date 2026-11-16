Neymar quedó envuelto en un rumor con la ex de Vinicius Jr. y salió a aclarar qué pasó

Durante el encuentro, la influencer habría bailado cerca del futbolista, que se encontraba sentado en un sillón. La situación alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Sin embargo, los representantes de los protagonistas rechazaron rápidamente esas versiones. El entorno de Neymar aseguró que la información era falsa, mientras que el equipo de Virginia calificó de "completamente falsas" las versiones sobre un supuesto romance.

La historia de Virginia Fonseca con Vinicius Júnior

Virginia Fonseca mantuvo una relación sentimental con Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid y compañero de Neymar en la Selección de Brasil. La pareja había retomado su vínculo en julio, dos meses después de una primera separación. Sin embargo, tiempo después volvió a confirmar el final de la relación.

La ruptura fue comunicada como una decisión tomada de común acuerdo. En medio de ese contexto, surgieron las versiones que relacionaron a la influencer con Neymar, aunque ambos protagonistas negaron cualquier acercamiento sentimental. Con su descargo en redes sociales, el delantero brasileño buscó cerrar la polémica y dejar en claro que no mantiene una relación con la expareja de Vinicius.