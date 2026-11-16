Neymar quedó envuelto en un rumor con la ex de Vinicius Jr. y salió a aclarar qué pasó
El delantero brasileño salió al cruce de las versiones que lo vincularon sentimentalmente con Virginia Fonseca, expareja de su compañero en la Selección de Brasil.
Neymar decidió pronunciarse públicamente para desmentir los rumores que lo relacionaban con Virginia Fonseca, la influencer brasileña que mantuvo una relación con Vinicius Júnior. A través de sus historias de Instagram, el futbolista del Santos negó cualquier vínculo sentimental y cuestionó la repercusión que tuvieron las versiones sobre su vida privada.
"Normalmente no hago este tipo de cosas en mis historias, pero esta vez se pasaron de la raya. Están saliendo noticias sobre mi supuesto vínculo con otra persona y lo niego", escribió el delantero.
El brasileño también manifestó su malestar por la difusión de información que consideró falsa y apuntó contra quienes priorizaron el impacto mediático por encima de los hechos. "Es triste ver que la gente está más pendiente del impacto que generan los nombres que de la realidad de los hechos", agregó.
Finalmente, explicó que su entorno ya había desmentido la información, pero que decidió intervenir personalmente para terminar con las especulaciones. "Mi equipo ya se pronunció, pero tuve que salir a hablar por acá para ponerle un punto final al tema. ¡Un abrazo grande y déjenme jugar al póker en paz!", concluyó.
Cómo surgió el rumor que vinculó a Neymar con Virginia Fonseca
Las versiones comenzaron a circular después de una publicación de la periodista Fábia Oliveira en el medio brasileño Metrópoles. Según esa información, Neymar y Virginia Fonseca coincidieron el 6 de noviembre en una fiesta privada realizada en San Pablo.
Durante el encuentro, la influencer habría bailado cerca del futbolista, que se encontraba sentado en un sillón. La situación alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.
Sin embargo, los representantes de los protagonistas rechazaron rápidamente esas versiones. El entorno de Neymar aseguró que la información era falsa, mientras que el equipo de Virginia calificó de "completamente falsas" las versiones sobre un supuesto romance.
La historia de Virginia Fonseca con Vinicius Júnior
Virginia Fonseca mantuvo una relación sentimental con Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid y compañero de Neymar en la Selección de Brasil. La pareja había retomado su vínculo en julio, dos meses después de una primera separación. Sin embargo, tiempo después volvió a confirmar el final de la relación.
La ruptura fue comunicada como una decisión tomada de común acuerdo. En medio de ese contexto, surgieron las versiones que relacionaron a la influencer con Neymar, aunque ambos protagonistas negaron cualquier acercamiento sentimental. Con su descargo en redes sociales, el delantero brasileño buscó cerrar la polémica y dejar en claro que no mantiene una relación con la expareja de Vinicius.
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