Pilar: desesperado rescate de un nene que fue abandonado por sus abuelos en una camioneta para irse de shopping
El episodio ocurrió en Pilar, mientras la temperatura rozaba los 37 grados. Un policía tuvo que romper el vidrio para sacarlo.
Un nene de dos años fue rescatado por la policía luego de que sus abuelos lo dejaran encerrado dentro de una camioneta y con las ventanillas cerradas para irse de compras a un shopping. El dramático episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Pilar, en una jornada donde la temperatura rozaba los 37 grados de máxima.
Durante la tarde del martes, transeúntes detectaron la presencia de un nene que se encontraba encerrado dentro de una camioneta Renault Orochen color bordó en el estacionamiento del Paseo Champagnat, con las ventanillas cerradas y sin ningún tipo de ventilación.
De inmediato, intentaron abrir las puertas de la camioneta, pero fue en vano, por lo que solicitaron la ayuda de un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que trabajaba en el shopping.
Mientras tanto, el menor permanecía en el asiento delantero del vehículo. “Parece que lo dejó durmiendo adentro y se despertó ahora”, comentó el hombre que filmó toda la desesperante situación.
Una vez en el lugar, el policía no lo dudó y comenzó a golpear el vidrio de la ventanilla izquierda trasera de la camioneta, con la intención de romperlo para poder abrir la puerta y sacar al nene, que había comenzado a llorar.
Luego de una decena de golpes, el oficial logró sacar la ventanilla y acceder a la manija para abrir la puerta y comenzó a llamar al nene. “Vení, vení con la policía”, arengaba el sargento. El menor, sin dudarlo, se acercó y lo abrazó.
“Nos acercamos y lo menos que nos íbamos a esperar es que estuviera el nene ahí adentro”, agregó la persona que filmaba.
Finalmente, el nene pudo ser rescatado gracias al policía y puesto a salvo en el exterior del vehículo. Luego, lo colocaron sobre la caja posterior de la camioneta, a la espera de que sea atendido por los médicos.
Tal como se ve en el video, el menor se encontraba completamente transpirado producto del intenso calor que tuvo que soportar. Según se supo, el nene de dos años pasó al menos media hora encerrado dentro de la camioneta luego de que sus abuelos lo dejaran durmiendo para dirigirse al shopping.
Respecto a los adultos, un hombre, de 44 años, y una mujer, de 45, se acercaron minutos después y confirmaron que habían dejado a su nieto para ir a hacer compras y que se habían demorado mas de lo previsto.
