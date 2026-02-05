Pilar: desesperado rescate de un nene que fue abandonado por sus abuelos en una camioneta para irse de shopping

Luego de una decena de golpes, el oficial logró sacar la ventanilla y acceder a la manija para abrir la puerta y comenzó a llamar al nene. “Vení, vení con la policía”, arengaba el sargento. El menor, sin dudarlo, se acercó y lo abrazó.

“Nos acercamos y lo menos que nos íbamos a esperar es que estuviera el nene ahí adentro”, agregó la persona que filmaba.

Finalmente, el nene pudo ser rescatado gracias al policía y puesto a salvo en el exterior del vehículo. Luego, lo colocaron sobre la caja posterior de la camioneta, a la espera de que sea atendido por los médicos.

Tal como se ve en el video, el menor se encontraba completamente transpirado producto del intenso calor que tuvo que soportar. Según se supo, el nene de dos años pasó al menos media hora encerrado dentro de la camioneta luego de que sus abuelos lo dejaran durmiendo para dirigirse al shopping.

Respecto a los adultos, un hombre, de 44 años, y una mujer, de 45, se acercaron minutos después y confirmaron que habían dejado a su nieto para ir a hacer compras y que se habían demorado mas de lo previsto.